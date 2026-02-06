logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi slučajevi: Ptičiji grip potvrđen i u Zagrebačkoj županiji

Novi slučajevi: Ptičiji grip potvrđen i u Zagrebačkoj županiji

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Novi slučajevi ptičijeg gripa potvrđeni su kod dva crvenokljuna labuda pronađena na području ribnjaka u opštini Pisarovina u Zagrebačkoj županiji.

Ptičiji grip potvrđen i u Zagrebačkoj županiji Izvor: Samir Cacan, mondo.ba

Riječ je o trećoj lokaciji na kojoj je potvrđen ptičiji grip u ovoj godini, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hravtske.

Prethodno su tri uginula crvenokljuna labuda pronađena na području jezera Jegediš u Koprivničko-križevačkoj županiji, a dva na području jezera Šoderica u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Iz Ministarstva su naveli da povećana uginuća i povećan broj slučajeva bolesti među divljim pticama ukazuju na važnost sprovođenja svih propisanih mjera čiji je cilj rano otkrivanje i sprečavanje daljeg širenja bolesti.

Na snazi je naredba o mjerama za sprečavanje pojave i širenja ptičijeg gripa na području Hrvatske prema kojoj su subjekti obavezni prijaviti veterinarima povećana uginuća, pojavu kliničkih znakova, promjene u parametrima proizvodnje, poput smanjenja nosivosti, uzimanje vode ili hrane, lošiji kvalitet ljuske jaja.

Sva perad i ptice u zatočeništvu moraju se držati na način da je spriječen njihov kontakt s divljim pticama.

U slučaju pronalaska bolesnih, umirućih ili uginulih divljih ptica, iz Ministarstva su pozvali građane da ih ne diraju, već da u takvim situacijama obavijeste nadležne veterinarske organizacije ili nazovu dežurni telefon za prijavu. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zagreb Hrvatska ptičiji grip

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ