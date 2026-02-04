logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Masovna hapšenja širom Hrvatske: Pod istragom dileri kokaina i grupa koja je na nekretninama zaradila pet miliona evra

Masovna hapšenja širom Hrvatske: Pod istragom dileri kokaina i grupa koja je na nekretninama zaradila pet miliona evra

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Pripadnici Policijske nacionalne kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (Pnuskok), u koordinaciji s USKOK-om, od ranih jutarnjih časova sprovode opsežnu akciju hapšenja na području četiri hrvatske županije.

Velika policijska akcija u Hrvatskoj: Hapšenja u četiri županije zbog droge i prevara s nekretninama Izvor: Shutterstock

Operacija je usmjerena protiv veće grupe lica osumnjičenih za organizovani kriminal, trgovinu narkoticima, pranje novca i krivotvorenje isprava.

Akcija se istovremeno realizuje na području zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske policijske uprave. U realizaciji učestvuju brojni službenici kriminalističke, specijalne i interventne policije.

Prema dostupnim podacima, istraga je primarno usmjerena protiv dilera kokaina i marihuane, a pod sumnjom je ukupno 15 osoba povezanih s trgovinom drogom.

Osim narko-kriminala, akcijom je obuhvaćeno i šest osumnjičenih za kompleksne prevare s nekretninama. Vjeruje se da su ova lica svojim nezakonitim radnjama pričinila materijalnu štetu od oko pet miliona evra.

Mediji prenose da su pretresi i privođenja u toku, a detaljnije informacije o identitetu osumnjičenih i konkretnim dokazima očekuju se po završetku operativnih radnji na terenu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ