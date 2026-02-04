Masovna hapšenja širom Hrvatske: Pod istragom dileri kokaina i grupa koja je na nekretninama zaradila pet miliona evra

Pripadnici Policijske nacionalne kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (Pnuskok), u koordinaciji s USKOK-om, od ranih jutarnjih časova sprovode opsežnu akciju hapšenja na području četiri hrvatske županije.

Izvor: Shutterstock

Operacija je usmjerena protiv veće grupe lica osumnjičenih za organizovani kriminal, trgovinu narkoticima, pranje novca i krivotvorenje isprava.

Akcija se istovremeno realizuje na području zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske policijske uprave. U realizaciji učestvuju brojni službenici kriminalističke, specijalne i interventne policije.

Prema dostupnim podacima, istraga je primarno usmjerena protiv dilera kokaina i marihuane, a pod sumnjom je ukupno 15 osoba povezanih s trgovinom drogom.

Osim narko-kriminala, akcijom je obuhvaćeno i šest osumnjičenih za kompleksne prevare s nekretninama. Vjeruje se da su ova lica svojim nezakonitim radnjama pričinila materijalnu štetu od oko pet miliona evra.

Mediji prenose da su pretresi i privođenja u toku, a detaljnije informacije o identitetu osumnjičenih i konkretnim dokazima očekuju se po završetku operativnih radnji na terenu.