Uhapšen načelnik graničnog prelaza Bajakovo: Prijavljivao da je na poslu, a zapravo sjedio kod kuće i primao platu

Načelnik stanice granične policije Bajakovo, Luka Domačinović, uhapšen je u akciji USKOK-a.

Načelnik Graničnog prelaza Bajakovo uhapšen je u novoj akciji USKOK-a, prenose hrvatski mediji. Riječ je o načelniku stanice granične policije Bajakovo, Luki Domačinoviću, koji je na taj način pribavio oko četiri hiljade evra.

On je uhapšen jer se evidentirao da je na poslu, a zapravo je bio kod kuće i primao platu. USKOK će, nakon ispitivanja osumnjičenog, donijeti odluku o daljem postupanju u predmetu, o čemu će pravovremeno obavijestiti javnost.