logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen načelnik graničnog prelaza Bajakovo: Prijavljivao da je na poslu, a zapravo sjedio kod kuće i primao platu

Uhapšen načelnik graničnog prelaza Bajakovo: Prijavljivao da je na poslu, a zapravo sjedio kod kuće i primao platu

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Načelnik stanice granične policije Bajakovo, Luka Domačinović, uhapšen je u akciji USKOK-a.

Uhapšen načelnik granične policije Bajakovo Luka Domačinović Izvor: AJDIN KAMBER/SHUTTERSTOCK

Načelnik Graničnog prelaza Bajakovo uhapšen je u novoj akciji USKOK-a, prenose hrvatski mediji. Riječ je o načelniku stanice granične policije Bajakovo, Luki Domačinoviću, koji je na taj način pribavio oko četiri hiljade evra.

On je uhapšen jer se evidentirao da je na poslu, a zapravo je bio kod kuće i primao platu. USKOK će, nakon ispitivanja osumnjičenog, donijeti odluku o daljem postupanju u predmetu, o čemu će pravovremeno obavijestiti javnost.

Možda će vas zanimati

Tagovi

granična policija bajakovo Hrvatska hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ