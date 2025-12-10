logo
Hapšenja na granicama: Među privedenima i muškarac osumnjičen za genocid

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Granična policija u Zvorniku uhapsila je sedamdesetdvogodišnjeg muškaraca D.L. kojeg Tužilaštvo BiH potražuje zbog navodnog krivičnog djela genocid.

Hapšenja na graničnim prelazima BiH Izvor: Granična policija BiH

Ovaj državljanin BiH je kontrolisan juče na izlasku iz na graničnom prelazu Zvornik i predat Tužilaštvu BiH, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Pripadnici Granične policije Brod juče su uhapsili državljanina Moldavije L.B. (19) pri ulasku u BiH za kojim je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Unsko-sanskog kantona raspisalo potragu zbog krivičnog djela razbojništvo i predat je službenicima tog MUP-a.

Na istom prelazu juče je uhapšen i državljanin Hrvatske i BiH A.M. (33) jer ga Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona potražuje zbog krivičnog djela obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti, koji je predat službenicima Policijske uprave Tešanj.

Pripadnici Granične policije u Brčkom su u subotu, 6. decembra, uhapsili državljanku BiH S.L. (33) na izlasku iz BiH jer je utvrđeno da je Osnovni sud u Derventi potražuje zbog krivičnog djela krađa i ona je predata sudskoj policiji u Doboju.

Dan ranije, 5. decembra, na prelazu Rača na ulasku u BiH uhapšen je državljanin Srbije G.S. (54) jer je utvrđeno da je MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisao potragu za njim zbog krivičnog djela teška krađa, te je predat službenicima Policijske uprave Čapljina.

Istog dana, pripadnici Granične policije Doljani uhapsili su lice J.N. (49) nakon što je utvrđeno da je Interpol Sarajevo raspisao potjernicu za ovim državljaninom Hrvatske zbog krivičnog djela teška krađa.

Ovo lice je kontrolisano na ulasku u BiH na prelazu Doljani i predato je službenicima Opštinskog suda u Širokom Brijegu. 

(Srna)

Tagovi

granična policija hapšenja

