Pali na granici: Uhapšeno sedam osoba za kojima su raspisane potrage

Pripadnici Granične policije BiH na više graničnih prelaza uhapsili su sedam lica za kojima su nadležni sudovi i ministarstva unutrašnjih poslova raspisali potrage.

Izvor: Granična policija BiH

Pripadnici jedinice Granične policije BiH Višegrad juče su uhapsili državljanina BiH A.V. (24) jer je utvrđeno da ga potražuje Policijska uprava Trebinje zbog krivičnog djela iskorištavanje djece za pornografiju.

Ovo lice je kontrolisano na ulasku u BiH na graničnom prelazu Vardište i predato Policijskoj stanici Višegrad.

Istog dana na Aerodromu Sarajevo uhapšen je državljanin BiH M.E.S. (35) na letu iz Istanbula za kojim je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo raspisalo potragu zbog krivičnog djela oštećenje tuđe stvari, te je predat pripadnicima tog MUP-a.

Na graničnom prelazu Rača juče je uhapšen D.N. (27), državljanin BiH, jer je utvrđeno da ga Osnovni sud u Bijeljini potražuje radi izdržavanja kazne zatvora i predat je službenicima Okružnog centra sudske policije u Bijeljini.

Pripadnici Granične policije BiH Orašje juče su uhapsili državljanina Hrvatske P.P. (52) na ulasku u BiH na prelazu Šamac jer je utvrđeno da ga potražuje MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog krivičnog djela prevara.

Dan ranije, 5. novembra, na prelazu Rača uhapšeno je lice N.O. (23) na izlasku iz BiH, za kojim je Osnovni sud u Zvorniku raspisao potragu zbog izdržavanja zatvorske kazne, nakon čega je predat Okružnom centru sudske policije u Bijeljini.

Na graničnom prelazu Doljani uhapšen je u srijedu, 5. novembra, državljanin Hrvatske M.P. (27) na ulasku u BiH jer je za njim potragu raspisao MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog krivičnog djela oštećenje tuđe stvari.

Uhapšeno je i lice M. B. (48), državljanin BiH, jer je utvrđeno da ga Osnovni sud u Novom Gradu potražuje zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda.

Iz Granične policije BiH saopšteno je da će i u narednom periodu nastaviti pojačane aktivnosti na sprečavanju nezakonitih aktivnosti i izvršenju sudskih i policijskih potraga.

(Srna)