Hrvatska: Uhapšen glavni državni inspektor zbog afere sa skladištenjem otpada

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Glavni državni inspektor u Hrvatskoj Andrija Mikulić uhapšen je danas po nalogu Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (Uskok), saznaje hrvatski portal "Indeks".

Uhapšen Andrija Mikulić Izvor: YouTube/Screenshot

Nalog za hapšenje izdat je za Mikulića i još tri osobe zbog afere u vezi sa skladištenjem otpada u kojoj su početkom godine uhapšeni supružnici Josip i Monika Šincek osumnjičeni za nepropisno odlaganje medicinskog i plastičnog otpada na više lokacija u Hrvatskoj.

Prema nezvaničnim informacijama, Mikulić je, osim afere sa smećem u Gospiću, pod lupom istražioca završio i zbog kamenoloma u Zagorju.

Mikulić, koji je ranije bio predsjednik zagrebačkog HDZ-a te član Predsjedništva te stranke, dužnost glavnog državnog inspektora obavlja od aprila 2019. godine.

Iz Uskoka navode da se na području Zagreba, te Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije provode hitne dokazne radnje koje se odnose na više fizičkih i pravnih lica osumnjičenih za korupciju.

Hrvatska Vlada smijenila je danas Mikulića i više rukovodilaca državnih firmi i institucija.

