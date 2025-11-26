logo
Osumnjičeni za monstruozan zločin: U Italiji uhapšena trojica Marokanaca 2

Osumnjičeni za monstruozan zločin: U Italiji uhapšena trojica Marokanaca

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Italijanska policija uhapsila je trojicu Marokanaca zbog sumnje da su silovali 19-godišnju djevojku i natjerali njenog vjerenika da gleda.

Uhapšena trojica migranata osumnjičeni za grupno silovanje Izvor: Shutterstock

Dvojica osumnjičenih uhapšena su u Rimu, a treći u Veroni.

Policija trenutno za drugim licima koji su možda umiješana u incident koji se dogodio u pregrađu Rima 25. oktobra.

Pozivajući se na policiju, listovi "Korijere dela Sera" i "La republika" navode da je par bio u automobilu kada su najmanje tri muškarca razbila prozor i izvukla ih napolje.

Dvojica napadača držala su 24-godišnjeg muškarca i tjerali ga da gleda kako treći napadač siluje djevojku.

Osumnjičeni se suočavaju sa optužbama za grupno seksualno nasilje i pljačku.

Ovo je drugi seksualni napad u posljednjih nekoliko mjeseci u predgrađima Rima u kojima vladaju kriminal i siromaštvo.

Italija hapšenje migranti silovanje

