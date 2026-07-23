Vlada Srpske skratila pripravnički staž, usvojila i nove projekte vrijedne 17 miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je izmjene uredbi o državnim službenicima kojima se pripravnički staž za osobe sa srednjom stručnom spremom skraćuje sa šest na tri mjeseca, a za osobe sa visokim obrazovanjem sa godinu dana na šest mjeseci.

Izvor: Vlada RS

Izmjene su donesene radi usklađivanja sa izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je stupio na snagu 4. jula 2026. godine.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela i izmjene Programa javnih investicija Republike Srpske za 2026. godinu, kojima je obuhvaćeno 12 novih projekata ukupne vrijednosti 17 miliona KM.

Novi projekti biće realizovani na području Kotor Varoša, Ribnika, Bijeljine, Bratunca, Osmaka, Sokoca, Novog Goražda, Han Pijeska, Kalinovika i Čajniča, a među njima je i rehabilitacija puta Istočni Mostar – Nevesinje u dužini od 2,5 kilometra.

Među projektima od opšteg značaja nalazi se i prva faza izrade Socijalne karte Republike Srpske.

Vlada je usvojila i izmjene uredbe o naknadama za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu javnih puteva, kojima će biti smanjene naknade za komercijalne i svijetleće natpise za 15 odsto. Visina naknade ubuduće će zavisiti od intenziteta saobraćaja na određenoj dionici puta.

Na sjednici je usvojena i informacija o organizaciji 61. Kočićevog zbora, koji će biti održan od 27. do 30. avgusta na više lokacija u Banjaluci, Beogradu, Stričićima, Jelićki i Gomionici. Za realizaciju manifestacije planirano je 416.093 KM.

Vlada je dala saglasnost Javnom preduzeću "Protivgradna preventiva Republike Srpske" za postavljanje automatske protivgradne stanice na području Prnjavora, u okviru projekta modernizacije sistema protivgradne zaštite.

Takođe, odobreno je 46.348 KM JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina za nabavku drona sa pratećom opremom i pametnog plastenika, čime bi trebalo da budu unaprijeđeni uslovi za praktičnu nastavu i primjenu savremenih tehnologija u poljoprivredi.