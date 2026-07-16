Od književnih večeri do bodljavine bikova: Evo šta donosi 61. Kočićev zbor

Organizacioni odbor usvojio je program i finansijski plan ovogodišnjeg 61. Kočićevog zbora, koji će biti održan od 27. do 30. avgusta na više lokacija u Republici Srpskoj i Srbiji – u Banjaluci, Stričićima, Gomionici, Jelićki i Beogradu.

Izvor: RTRS

Manifestacija će svečano biti otvorena u četvrtak, 27. avgusta, u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banjaluci. Istog dana, u Beogradu će polaganjem vijenaca na grob Petra Kočića i održavanjem tradicionalne manifestacije "Kočićevo veče" biti odata počast velikom srpskom književniku.

Ovogodišnji program obuhvata književne večeri, izložbe, pozorišne predstave, muzičke sadržaje, radionice i druge kulturno-umjetničke događaje posvećene životu i djelu Petra Kočića.

Svečana akademija zakazana je za 29. avgust u Narodnom pozorištu Republike Srpske, kada će biti uručena Kočićeva nagrada, jedno od najznačajnijih književnih priznanja za doprinos srpskoj književnosti i očuvanju Kočićevog nasljeđa, kao i nagrada "Zmijanjče", namijenjena najuspješnijim mladim stvaraocima.

Centralni program ovogodišnjeg Kočićevog zbora biće održan u nedjelju, 30. avgusta, na zborištu u Stričićima. Uz bogat kulturno-umjetnički program, besjedu će održati ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade, a prisutnima će se obratiti zvaničnici Republike Srpske i Republike Srbije.

Istog dana u Stričićima biće održana i tradicionalna bodljavina bikova za nagradu "Jablan", jedan od najprepoznatljivijih događaja Kočićevog zbora, koji njeguje običaje i tradiciju Zmijanja.

(Mondo)