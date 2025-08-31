Završen "Kočićev zbor" na Manjači: Jelenko i Roki odnijeli titule u borbama bikova

U Stričićima na Manjači završen je 60. "Kočićev zbor", manifestacija posvećena životu i djelu Petra Kočića.

Izvor: RTRS

Centralni događaj bile su borbe bikova, koje su počele u 15 časova i donijele pravu atrakciju ljubiteljima ovog narodnog običaja.

Publika je imala priliku da uživa u žestokim okršajima i navija za svoje favorite, a atmosfera na Manjači bila je prava vašarska – uz pjesmu, igru, roštilj i nezaobilazno jagnjetinu.

U finalu srednje kategorije snage su odmjerili bikonja Đorđa Kneževića iz Banjaluke, porijeklom iz Bronzanog Majdana, i „Jelenko“ iz Lukavca. Poslije neizvjesne i žestoke borbe, titula pobjednika pripala je „Jelenku“.

U teškoj kategoriji finale su izborili „Roki“ u vlasništvu Stevana Krčkovića i „Mrkonja“ kompanije „Gas Petrol“. Nakon atraktivnog duela, pobjedu je odnio „Roki“, ponijevši titulu najboljeg u najtežoj kategoriji.

Iako je sportsko-narodna atmosfera bila na vrhuncu, ni Manjaču nije mimoišla inflacija – kilogram jagnjetine prodavao se i do 50 KM, dok su cijene piva varirale od 5 do 7 maraka.

Kočićev zbor na Manjači, koji se već više od vijeka održava u čast književnika i narodnog tribuna Petra Kočića, i ove godine potvrdio je status jednog od najvećih narodnih sabora u Srpskoj. Osim borbi bikova, posjetioci su uživali u kulturno-umjetničkom programu, nastupima folklora, muzičkih sastava i druženju u duhu tradicije.

(MONDO)