"Kočićev zbor" ulazi u završnicu: Na Manjači veliki broj ljudi (FOTO)

Ministar prosvjete i kulture Željka Stojičić istakla je da je manifestacija "Kočićev zbor" kulturna vrijednost oko koje će se srpski narod okupljati još dugo godina.

Stojičićeva, koja je danas u Stričićima kod Banjaluke prisustvovala kulturno-umjetničkom programu u okviru 60. "Kočićevog zbora", poručila je da srpski narod treba da prati misli i ideje Petra Kočića, kako ovaj velikan nikada ne bi otišao u zaborav.

"Naročito je lijepo vidjeti i čuti mlade kako pričaju o djelima ovog značajnog srpskog pisca, a dobar primjer je i literarni rad učenice šestog razreda Osnovne škole `Petar Kočić` iz Kola Valentine Šućur za koji je dobila nagradu `Zmijanjče` za ovu godinu", rekla je Stojičićeva novinarima.

Dobitnik Kočićeve nagrade Gojko Đogo rekao je da je kod Petra Kočića uvijek pobjeđivala čista duša i duh, te da je lik njegovog Jablana u svijesti srpskog naroda izrastao u pravog gorostasa.

"On se uspravlja, kao drvo jablana, visoko prema nebu, ne šireći grane. Na vjetru se ljulja, ali se ne lomi i to je ta naša duhovna vertikala oličena u tom Jablanu koji izrasta i dostiže visine", rekao je Đogo.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević izrazila je zadovoljstvo jer 60. "Kočićev zbor" posjetio veliki broj ljudi koji su tokom pet dana mogli da uživaju u različitim manifestacijama posvećenim životu i djelu ovog velikana.

"Njegove misli i ideje su i danas aktuelne, jer možemo reći da je okupator ostao isti, a mi se borimo i borićemo se za pravdu i istinu, koje uvijek na kraju pobijede", rekla je Ljubojevićeva.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da se Kočić svim silama borio protiv stranog okupatora, te da je evidentno da ta borba i dalje traje.

"To je nešto šta nas Srbe kao usud prati i dan danas, te nam Kočićeve ideje mogu služiti kao putokaz, te podsjetnik da ne smijemo da se predamo", rekao je Mazalica.

Prije kulturno-umjetničkog programa u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice služena je liturgija i pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu, te položeni vijenci i služen pomen kod spomenika poginulim borcima u Stričićima.

Završnica programa planirana je na zborištu u Stričićima, gdje će biti organizovano nadmetanje u narodnim vještinama i sportovima, kao i drugi dio bodljavine bikova za nagradu "Jablan", uz svečano uručenje priznanja i nagrada.

