Dodik i Vulin stigli u Stričiće na Kočićev zbor (FOTO)

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, stigao je u Stričiće na Manjači, gdje prisustvuje 60. jubilarnom "Kočićevom zboru".

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Zajedno sa njim zboru u Stričićima prisustvuje i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin, mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić, kao i predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Vlado Đajić.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da večerašnje okupljanje velikoj broja ljudi u Stričićima na Manjači na jubilarnom 60. "Kočićevom zboru" na najbolji način manifestuje srpsko jedinstvo.

"Ovdje su se večeras okupile patriote koje vole istoriju Srba, posvećene su slobodi, bore se za nju i žrtvuju za to lični komoditet", rekao je Dodik novinarima u Stričićima.

To je, kako je naveo, činio i Petar Kočić, koji je bio izložen torturi i žrtvovao lični komoditet, što narod ne zaboravlja.

"Ovdje ne dolaze samo ljudi koji su vezani za Manjaču, nego i ljudi koji su vezani za slobodu, koja je sveta riječ srpskog naroda", naglasio je Dodik.

Кочић нас је научио да када смо историју народа и отаџбине стварали јединствени, она је била славна и побједничка.

На Мањачи, сложни и у добром расположењу.pic.twitter.com/xSCTD4nZUx — Милорад Додик (@MiloradDodik)August 30, 2025

Dodik je istakao da ogroman broj okupljenih večeras u Stričićima govori o tome da se od ovoga neće odustati i da je ovo najbolji način manifestacije srpskog jedinstva.

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin poručio je da je ponosan što je večeras na Manjači sa Miloradom Dodikom koji je predsjednik slobodnih Srba.

"Uvijek mi je veliko zadovoljstvo i čast biti na Manjači sa slobodnim Srbima. Ovo su ljudi kojima ne možete da namećete odluke, da uskratite pravo glasa i otmete slobodu", rekao je Vulin novinarima u Stričićima, gdje se sa Dodikom pridružio narodnom veselju.

Vulin je istakao da je u Stričićima danas puno onih koji su sa Manjače, ali još više onih koji nemaju nikakve veze sa Manjačom ni sa Republikom Srpskom, ali su Srbi i hoće da budu slobodni.

"Ponosan sam što sam danas tu sa predsjednikom Dodikom, sa predsjednikom slobodnih Srba", naveo je Vulin.

Vidi opis Dodik i Vulin stigli u Stričiće na Kočićev zbor (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 9 9 / 9 AD

U manastiru Gomionica ranije danas položeno je cvijeće kod spomen-ploče Kočićevog ocu Gerasimu, a potom je u porti manastira održan književni čas, a na zborištu u Stričićima održan prvi dio bodljavine bikova za nagradu "Jablan".

U Banjaluci će večeras, u okviru manifestacije "Kočićev zbor", biti održana svečana akademija u čast nagrađenih.

Književnik Gojko Đogo ovogodišnji je dobitnik Kočićeve nagrade za cjelokupno književno djelo na srpskom jeziku.

Manifestacija će biti nastavljena sutra u Stričićima, gdje će u 9.00 časova u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice biti služena Sveta liturgija i pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu.

Potom je kod Osnovne škole "Petar Kočić" u Stričićima planiran kulturno-umjetnički program, uz obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije i besjedu dobitnika Kočićeve nagrade Gojka Đoge.

Završnica programa planirana je na zborištu u Stričićima, gdje će biti organizovano nadmetanje u narodnim vještinama i sportovima, kao i drugi dio bodljavine bikova za nagradu "Jablan", uz svečano uručenje priznanja i nagrada.

Jubilarni 60. "Kočićev zbor" otvoren je zvanično 27. avgusta, u Banjaluci, uz poruku da glas Petra Kočića i danas odjekuje jednako snažno kao i u njegovom vremenu.

(Srna/Mondo)