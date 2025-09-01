Epilog incidenta na zboru na Manjači: Uhapšena žena osumnjičena da je ubola mladića, bila pod uticajem alkohola

Banjalučka policija saopštila je da su sinoć uhapsili Banjalučanku S.Đ. (38) osumnjičenu da je počinila krivično djelo teška tjelesna povreda.
Ona je osumnjičena da je sinoć u 19.35 časova u mjestu Stričići, tokom Kočićevog zbora na Manjači, nožem ubola 23-godišnjeg mladića iz mjesta Gornje Ratkovo.
“Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod S.Đ. je utvrđeno 0,85 promila alkohola u organizmu”, saopštila je policija.
Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske.
O slučaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.
