Epilog incidenta na zboru na Manjači: Uhapšena žena osumnjičena da je ubola mladića, bila pod uticajem alkohola

Autor Dušan Volaš
0

Banjalučka policija saopštila je da su sinoć uhapsili Banjalučanku S.Đ. (38) osumnjičenu da je počinila krivično djelo teška tjelesna povreda.

Uhapšena žena osumnjičena da je ubola mladića na Manjači Izvor: Srna

Ona je osumnjičena da je sinoć u 19.35 časova u mjestu Stričići, tokom Kočićevog zbora na Manjači, nožem ubola 23-godišnjeg mladića iz mjesta Gornje Ratkovo.

“Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod S.Đ. je utvrđeno 0,85 promila alkohola u organizmu”, saopštila je policija.

Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske.

O slučaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

(Mondo)

