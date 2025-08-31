logo
Policija o incidentu na zboru: Uhapšena žena, mladić završio na UKC-u

Policija o incidentu na zboru: Uhapšena žena, mladić završio na UKC-u

Autor Nikolina Damjanić
0

Banjalučka policija uhapsila je ženu osumnjičenu da je večeras nožem povrijedila mladića tokom javnog skupa na Manjači.

2.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

„Policijskoj upravi Banjaluka večeras oko 19.35 časova prijavljeno je da je na javnom skupu na Manjači nepoznato lice upotrebom noža nanijelo tjelesne povrede muškom licu iz Banjaluke. Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć na UKC-u Republike Srpske, a jedno lice je lišeno slobode“, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o S. Đ. (1986) iz Banjaluke, koja je nakon kraće rasprave nožem u predjelu stomaka ubola Ž. G. (2002) iz Bunareva kod Ribnika. Incident se dogodio dok je mladić bio kod točilice.

Policija je odmah reagovala, obezbijedila lice mjesta i sprovodi sve potrebne mjere u vezi s ovim događajem.

(MONDO/ATV)

