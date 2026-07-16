Od izgradnje gasovoda do uvođenja socijalne karte: Zasjedala Vlada RS, doneseno više odluka

Vlada Republike Srpske na današnjoj 19. sjednici u Banjaluci donijela je set odluka i prihvatila više informacija, među kojima je i projekat izrade prve faze socijalne karte Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz budžeta u 2026. godini, kojima je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 125.740.000 KM.

Među projektima od kojih su tri od republičkog značaja, a devet se realizuju u opštinama i gradovima, najznačajniji je projekat "Izgradnja magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad" za koji je u 2026. godini u budžetu Republike Srpske obezbijeđeno 95.000.000 KM.

"Realizacija ovog projekta, koji će se u predstojećim godinama odvijati u više faza, značajna je za Republiku Srpsku, jer će biti obezbijeđen novi primarni izvor energije, što će dodatno omogućiti optimizaciju izbora najekonomičnijeg oblika korišćenja primarne energije za domaćinstva i industrijske potrošače u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske", saopšteno je iz Vlade RS.

Vlada je na današnjoj sjednici u prioritetne projekte uvrstila i sufinansiranje izgradnje novog objekta - Simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Planirana je podrška infrastrukturnim projektima na području opština: Srebrenica, Kostajnica, Višegrad, Milići, Gradiška, Petrovo, Derventa i Srbac, a između ostalog, planirana je i podrška kapitalnim projektima na području opštine Trnovo.

"Vlada je usvojila i informaciju o prioritetnom kapitalnom projektu kojima će iz sredstava javnih investicija biti sufinansirana izgradnja objekta za podršku djeci sa poteškoćama u razvoju u opštini Istočno Novo Sarajevo. Takođe, usvojene su i informacije o potrebi finansiranja kapitalnih projekata u opštini Ljubinje koji se odnosi na izgradnju novog naselja Hendeci, te informacija o podršci opštini Novo Goražde za finansiranje nabavke bagera za potrebe Javnog komunalnog preduzeća", navedeno je u saopštenju.

Izvještaji o izvršenju Budžeta

Na sjednici su usvojeni konsolidovani izvještaji o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2025. godinu i prvi kvartal 2026. godine. U 2025. godini ukupni konsolidovani prihodi i primici iznosili su 6,82 milijarde KM, dok su rashodi bili 7,11 milijardi KM. Ino-dug je redovno servisiran sa 514,6 miliona KM, dok je za amortizaciju unutrašnjeg duga izdvojeno 583,8 miliona KM. Stanje javnog duga na dan 31.12.2025. godine iznosilo je 33,80% BDP-a, a ukupnog duga 38,26% BDP-a. U prvom kvartalu 2026. godine budžetski prihodi ostvareni su u iznosu od 1,30 milijardi KM, uz redovno servisiranje ino-duga u iznosu od 93,7 miliona KM.

Izmjene odluka o maržama

Vlada je donijela izmjene odluka o određivanju marži za određene proizvode i naftne derivate radi zaštite standarda stanovništva. Od ograničenja marži izuzeti su trgovci koji posluju u samo jednom maloprodajnom objektu radi očuvanja njihove održivosti i konkurentnosti. Preciznije su definisane maksimalne marže za osnovne namirnice (6% u veleprodaji i 8% u maloprodaji), što uključuje brašno, hljeb, mlijeko, ulje i druge potrepštine, dok je za lijekove marža ograničena na 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Kada je riječ o naftnim derivatima, benzinske pumpe na autoputevima izuzete su iz ograničenja marži zbog specifičnih troškova poslovanja i obaveze kontinuirane dostupnosti usluga.

Projekat Socijalne karte

Usvojena je Informacija o izradi prve faze Socijalne karte Republike Srpske, koja predviđa uspostavljanje centralizovane elektronske baze podataka o svim isplaćenim gotovinskim naknadama u oblasti socijalne, boračke, invalidske i dječije zaštite. Za nabavku softverskog rješenja zaduženo je Ministarstvo finansija da obezbijedi 560.000 KM, dok će Generalni sekretarijat Vlade sprovesti postupak javne nabavke. Svi nadležni organi obavezni su na aktivnu saradnju i razmjenu podataka kako bi se osigurala efikasnost sistema.

Programi za učenike i podrška projektima

Vlada je podržala realizaciju programa „Vještine za odrastanje“, koji će se, uz postojeći program „Vještine za adolescenciju“, primjenjivati u osnovnim školama radi razvoja socio-emocionalnih vještina kod djece. Dodatno, odobreno je 200.000 KM za eksperimentalno-edukativni centar Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci za nabavku opreme i mehanizacije. Usvojena je i dopuna Plana stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija vrijedna 3 miliona KM, kojom se omogućava nastavak nabavke stambenih jedinica u 35 lokalnih zajednica. Na kraju, Vlada je odobrila 150.000 KM za rekonstrukciju sportskog igrališta JU „Centar srednjih škola Ivo Andrić“ u Prnjavoru, čime će se značajno unaprijediti uslovi za trenažne procese i sportske aktivnosti mladih u ovoj lokalnoj zajednici.