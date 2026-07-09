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Odluka Vlade RS: Najniža penzija u Srpskoj 361,75 KM

Odluka Vlade RS: Najniža penzija u Srpskoj 361,75 KM

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Od avgusta važe novi iznosi najnižih penzija u Republici Srpskoj. Vlada RS odobrila vanredno usklađivanje od 3,55 odsto.

sjednica vlade rs Izvor: Vlada RS

Najniža penzija u Republici Srpskoj biće 361,75 KM, odlučila je danas Vlada Republike Srpske.

Odlukom o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, Vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula 2026. godine tako da se povećavaju za 3,55 odsto.

Najniža penzija za 15 godina penzijskog staža i više iznosi 434,15 KM, a najniža penzija za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina je 506,52 KM.

Odlukom je utvrđeno i da najniža penzija za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina iznosi 578,94 KM, a za 40 godina penzijskog staža i više 723,70 KM.

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je isplaćuje najniža penzija.

Za realizaciju ove odluke dodatno je potrebno od oko 1.500.000 KM mjesečno, odnosno oko 7.500.000 KM do kraja 2026. godine, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Ukupno povećanje penzija ostvarenih u 2026. godini po osnovu redovnog i vanrednog usklađivanja iznosi 10 odsto.

Iznosi najniže penzije od 1. avgusta 2026. godine određeni su tako što su iznosi najniže penzije za juli 2026. godine povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno 3,55 odsto.

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Vlada RS penzije Republika Srpska

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