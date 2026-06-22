Vlada Srpske se na berzi zadužila 48,8 miliona KM

Na Banjalučkoj berzi danas je ostvaren promet od 48.887.972 KM kroz 27 transakcija.

Izvor: Ustupljena fotografija, CBBIH, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Iz Berze je saopšteno da je vrijednost Berzanskog indeks Republike Srpske povećana za 0,57 odsto i iznosi 866,45 poena.

Vlada Republike Srpske se aukcijom trezorskih zapisa danas zadužila 48,8 miliona KM

Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren akcijama "Telekoma Srpske". Trgovalo se u iznosu od 42.225 KM, po prosječnoj cijeni od 1,04 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 0,95 odsto.

Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 3.500 KM. Najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska - ratna šteta 19 u vrijednosti od 3.500 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,01 odsto.