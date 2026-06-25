Nova pravila za javna preduzeća: Vlada RS usvojila dvije važne uredbe, povećane kvote za strane radnike

Vlada Republike Srpske donijela je nove uredbe za jačanje nadzora i transparentnosti rada javnih preduzeća, podržala investicije u privredi, povećala kvote za strane radnike i usvojila niz mjera za zapošljavanje i razvoj u narednom periodu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Novim propisima uređuju se sadržaj, način izrade i rokovi za dostavljanje objedinjenih izvještaja, kao i uspostavljanje elektronske platforme za praćenje finansijskih i nefinansijskih pokazatelja, vlasničke strukture i učinka javnih preduzeća.

Vlada je usvojila i informaciju o utrošku i efektima podsticaja za ulaganja u 2025. godini, prema kojoj je 159 privrednih subjekata ostvarilo pravo na isplatu podsticaja u ukupnom iznosu od 16,27 miliona KM, dok je ukupna vrijednost podržanih investicija iznosila oko 51,26 miliona KM. Najveći dio sredstava usmjeren je u metalnu i elektro industriju, drvnu industriju i industriju gume i plastike.

U okviru analize poslovanja korisnika podsticaja navedeno je da su u 2025. godini ostvarili rast ukupnih prihoda od 5,6 odsto i neto dobiti od oko 155 miliona KM, uz očuvanje oko 12.050 radnih mjesta.

Vlada je podržala i finansiranje 31. Međunarodnog sajma knjiga u Banjoj Luci 2026. godine u iznosu od 20.000 KM, kao i početak realizacije projekta EU4People, vrijednog 5,49 miliona evra, koji ima za cilj povećanje zapošljivosti mladih, žena iz ruralnih sredina i drugih teže zapošljivih kategorija.

Usvojen je i prijedlog o povećanju kvota radnih dozvola za strane državljane za 2026. godinu, pa će kvota za produženje dozvola biti povećana sa 500 na 800, a za novo zapošljavanje sa 1.500 na 2.200.

Takođe je usvojen nacrt Programa javnih investicija Republike Srpske za period 2027–2029. godine, prema kojem ukupne ugovorene investicije iznose 7,2 milijarde KM, dok je planirano ulaganje od 3,5 milijardi KM u tom periodu. Najveće investicije odnose se na energetiku, saobraćaj, zdravstvo i poljoprivredu.

Vlada je zaključkom zadužila nadležne institucije da učestvuju u realizaciji i upravljačkim strukturama projekta EU4People, koji sprovodi Međunarodna organizacija rada, a koji će trajati od 2026. do 2029. godine.

(Mondo)