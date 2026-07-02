Zasjedala Vlada RS: Šta se sve mijenja – od kaznene politike do socijalnih davanja?

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika RS, kojim se u pravni sistem uvode dva nova krivična djela: javno promovisanje i veličanje ustaštva i ideologije NDH, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije RBiH.

Izvor: Biro Vlade RS za odnose s javnošću

Ovo zakonsko rješenje proizašlo je iz nedavne Rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije, koju je Narodna skupština RS jednoglasno usvojila.

"S ciljem zaštite društva i suzbijanja širenja ideologije koja u javnom prostoru promoviše mržnju i netrpeljivost, ovo zakonsko rješenje inkriminiše promociju i veličanje ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije, te predviđa odgovarajuće sankcije i kazne", navedeno je u saopštenju Vlade.

Za javno promovisanje ustaštva ili isticanje simbola NDH predviđena je kazna zatvora do tri godine. Ukoliko usljed ovakvih postupaka dođe do nereda, nasilja ili uznemiravanja javnosti, počinilac, kao i organizator ili lice koje finansira ovakva djela, biće kažnjeni kaznom zatvora od dvije do pet godina. Iste zatvorske kazne, zavisno od težine posljedica, predviđene su i za javno isticanje i promovisanje simbola Armije RBiH.

Pored toga, Vlada je po hitnom postupku utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Ovim izmjenama zakonski će se regulisati uklanjanje spomenika i simbola koji promovišu i veličaju ideologiju NDH i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju, a koji vrijeđaju vjerske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda.

Povećanje naknada za višečlane porodice i borce

Vlada je donijela i odluku kojom se od 1. avgusta 2026. godine povećava mjesečno novčano primanje za nezaposlene roditelje četvoro i više djece sa 750 na 800 KM.

"Vlada se opredijelila da poveća novčano primanje za nezaposlene roditelje četvoro i više djece u Republici Srpskoj, a riječ je o nastavku jedne odgovorne politike koja kontinuirano pruža podršku višečlanim porodicama", istaknuto je iz Vlade.

Ovo povećanje obuhvatiće oko 5.000 korisnika, za šta će iz budžeta do kraja godine biti izdvojeno dodatnih 2.015.250 KM.

Takođe, utvrđen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima boraca, kojim se uvodi pravo na novčanu naknadu za nosioce odlikovanja (Orden Njegoša, Orden Krsta milosrđa, Medalje za vojne zasluge i dr.), čime se unapređuje njihov materijalni položaj i obezbjeđuje ravnopravan status svih zaslužnih boraca. Takođe, izvršena je dopuna odredbe kojom se reguliše mogućnost ostvarivanja statusa i prava nove kategorije boraca koji imaju prijavljeno prebivalište u Brčko Distriktu BiH.

Podsticaji, energetika i strategije razvoja

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije, kojim se mijenjaju pravila za male solarne elektrane kako bi se spriječile zloupotrebe i osiguralo značajnije rastojanje između postrojenja. Usvojena je i Uredba o postupku dodjele podsticaja za povećanje plata, kojom se detaljnije normiraju uslovi i postupanje Poreske uprave i Ministarstva privrede i preduzetništva.

Kada je riječ o poljoprivredi, Vlada je usvojila Informaciju o proizvodnji pšenice roda 2026. godine, procjenjujući rod na oko 279.079 tona, uz isticanje mjera podsticaja od 500 KM po hektaru i regresa za dizel gorivo.

Takođe, donesena je Odluka o izradi Strategije razvoja sporta Republike Srpske za osmogodišnji period, kao i Odluka o isplati 1.250.000 KM pomoći za 15 nerazvijenih i 20 izrazito nerazvijenih lokalnih zajednica, čime se nastavlja podrška ravnomjernom razvoju Republike Srpske.