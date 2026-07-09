Milion KM za Drvar: Vlada Srpske finansira vrtić, pijacu, rasvjetu, plate...

Vlada Republike Srpske izdvojiće milion KM s ciljem obezbjeđivanja budžetske likvidnosti opštine Drvar.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Za podršku radu Vrtića "Majka hrabrost" i Radio stanice Drvar biće izdvojeno 250.000 KM, za izgradnju gradske pijace 150.000 KM, te za rekonstrukciju javne rasvjete 100.000 KM.

"Isplatu za novorođenčad, prvačiće, zapošljavanje pripravnika, te smještaj starih i iznemoglih lica, lica u stanju socijalne potrebe i lica bez roditeljskog staranja u domove biće izdvojeno 200.000 KM", saopšteno je danas iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske.

Vlada Srpske će za rekonstrukciju prostorija veterinarske stanice izdvojiti 100.000 KM i za plate radnicima opštine Drvar 200.000 KM.

"Uvažavajući izazove pred kojima se nalazi srpsko stanovištvo u opštinama u Federaciiji BiH, Republika Srpska je u proteklom periodu finansirala veći broj projekata s ciljem jačanja saradnje i očuvanja mira, stabilnosti, kao i nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta", navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo finansija Republike Srpske zaduženo je da obezbijedi ovaj novčani iznos.

(Srna)