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Detalji nesreće kod Drvara: Češka državljanka poginula u padu s motocikla, sudarila se s ocem pa odletjela pod kamion

Detalji nesreće kod Drvara: Češka državljanka poginula u padu s motocikla, sudarila se s ocem pa odletjela pod kamion

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
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Dvadesetčetverogodišna djevojka, češka državljanka, poginula je danas u saobraćajnoj nesreći u padu s motora kod Drvara.

Saobraćajka kod Drvara Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

"Do nesreće je došlo danas u 12 sati i 15 minuta u mjestu Crljivica. Državljanka Češke Republike, 24-godišnja djevojka je vozeći motocikl stradala", rekli su za "Avaz" iz PU Drvar.

Prema saznanjima ovog portala, djevojka je udarila u drugi motocikl koji se nalazio ispred nje, a vozio ga je njen otac. Od siline udara je odletjela pod kamion i poginula na mjestu.

Ocu stradale djevojke je ukazana medicinska pomoć zbog velikog šoka koji je doživio.

(Mondo)

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Tagovi

Drvar Bosanski Petrovac saobraćajna nesreća

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