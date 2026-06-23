Detalji nesreće kod Drvara: Češka državljanka poginula u padu s motocikla, sudarila se s ocem pa odletjela pod kamion

Dvadesetčetverogodišna djevojka, češka državljanka, poginula je danas u saobraćajnoj nesreći u padu s motora kod Drvara.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

"Do nesreće je došlo danas u 12 sati i 15 minuta u mjestu Crljivica. Državljanka Češke Republike, 24-godišnja djevojka je vozeći motocikl stradala", rekli su za "Avaz" iz PU Drvar.

Prema saznanjima ovog portala, djevojka je udarila u drugi motocikl koji se nalazio ispred nje, a vozio ga je njen otac. Od siline udara je odletjela pod kamion i poginula na mjestu.

Ocu stradale djevojke je ukazana medicinska pomoć zbog velikog šoka koji je doživio.

(Mondo)