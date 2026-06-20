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Tragedija u Turskoj: Prevrnuo se turistički autobus, četiri osobe stradale

Tragedija u Turskoj: Prevrnuo se turistički autobus, četiri osobe stradale

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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U saobraćajnoj nesreći u Isparti poginule su četiri osobe, a 15 je povrijeđeno kada se turistički autobus prevrnuo. Istraga je u toku.

turska: Prevrnuo se turistički autobus, četiri osobe stradale Izvor: youtube/screenshot/ TheMitchHD

Četiri osobe su poginule, a 15 je povrijeđeno, od kojih troje teško, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u turskoj provinciji Isparta, kada se prevrnuo turistički autobus, preneli su lokalni mediji.

Nesreća se dogodila u okrugu Gelendost na putu IspartaKonja, u blizini sela Bagli, kada je autobus sa turistima iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu i prevrnuo se, prenosi agencija Anadolija.

Na lice mjesta upućene su ekipe hitne pomoći, vatrogasaca, žandarmerije, policije i Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD), prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Povrijeđeni su prevezeni u obližnje bolnice.

(Blic/MONDO)

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Turska saobraćajna nesreća

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