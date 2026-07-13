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Nastavlja se subvencija cijena naftnih derivata: Gorivo jeftinije za 0,10 KM po litru do 15. avgusta

Nastavlja se subvencija cijena naftnih derivata: Gorivo jeftinije za 0,10 KM po litru do 15. avgusta

Autor Dušan Volaš
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Vlada Republike Srpske je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela odluku o produžetku mjere direktne podrške do 15. avgusta, kojom se nastavlja praksa umanjenja cijene bezolovnog benzina i dizela za 0,10 KM po litru.

Nastavlja se subvencija cijena naftnih derivata: Gorivo jeftinije za 0,10 KM po litru do 15. avgusta Izvor: Zorana Jevtić

Ova mjera, koja je prvobitno utvrđena odlukom sa sjednice održane 1. aprila, podrazumijeva pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva.

Iz Ministarstva trgovine i turizma navode da je trenutno u realizaciju ove mjere uključeno 45 trgovaca naftnim derivatima sa ukupno 281 prodajnim mjestom širom Republike Srpske. Lista svih privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupna je građanima na zvaničnoj veb stranici Ministarstva, na OVOM linku.

Iz resornog ministarstva poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnim praćenjem situacije.

"Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske nastaviće da prati i analizira stanje i kretanja na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata, te će, u skladu sa tim, kreirati i predlagati Vladi Republike Srpske mjere usmjerene na zaštitu životnog standarda građana i očuvanje stabilnosti tržišta u Republici Srpskoj", zaključili su iz ovog ministarstva.

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