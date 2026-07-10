Ekspresna reakcija: Gorivo poskupljuje za 10 feninga

Cijene goriva idu gore za 10 feninga od iduće sedmice.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Tokom naredne sedmice vozače očekuje novo poskupljenje goriva od oko 10 feninga po litru, izjavio je predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić.

On je naveo da cijene goriva kontinuirano rastu još od 26. juna.

"Od 26. juna imamo konstantan rast cijena goriva. Govorimo o dizelu, gdje je 80 odsto potrošnje, i od 11 objavljenih kotacija samo jedan dan nije zabilježen rast cijena", rekao je Savić za RTRS.

Dodao je da će se konačan efekat rasta cijena znati za desetak dana, ali da trenutni trend ukazuje na nastavak poskupljenja.

Kretanje cijene nafte Brent.

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Savić ističe da za sada nema problema sa zalihama goriva, ali upozorava da bi situacija mogla da se zakomplikuje ukoliko dođe do dugotrajnog zatvaranja Ormuskog moreuza.

"Ograničeni smo skladišnim kapacitetima i ne znamo šta će biti sa dolaskom novih količina. Ako dođe do dugoročnog zatvaranja Ormuskog moreuza, možemo biti u problemu. Ali u ovom trenutku zaliha imamo dovoljno", rekao je on.

Cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo su u porastu nakon novih tenzija na Bliskom istoku i upozorenja američkog predsjednika Donalda Trampa o mogućim dodatnim vojnim udarima na Iran. Cijena barela nafte je nakon posljednjih napada SAD-a na Iran porasla sa 72 dolara po barelu na 78, dok trenutno jedan barel nafte brent iznosi nešto više od 76 dolara.