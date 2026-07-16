Nova tehnologija na benzinskim pumpama: Američka kompanija uvodi sistem kontrole goriva u BiH

Američka kompaniji "Autentiks" i konzorcijum partnera iz BiH potpisali su danas ugovor sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara o borbi protiv krijumčarenja goriva.

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Ambasada SAD u BiH objavila je da će ovaj petogodišnji ugovor o uslugama donijeti najsavremeniju tehnologiju markiranja goriva kompanije "Autentiks" u BiH i pružiti vozačima u BiH sigurnost da gorivo koje svakodnevno kupuju dolazi iz legalnih izvora.

Iz tog diplomatskog predstavništva su istakli da američke kompanije doprinose ekonomskom razvoju BiH, a da sve veći angažman američkih kompanija jača veze između dvije zemlje.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i otpravnik poslova u američkoj Ambasadi u BiH DŽon Ginkel, navela je Ambasada na društvenoj mreži "Iks".