Nova tehnologija na benzinskim pumpama: Američka kompanija uvodi sistem kontrole goriva u BiH

Američka kompaniji "Autentiks" i konzorcijum partnera iz BiH potpisali su danas ugovor sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara o borbi protiv krijumčarenja goriva.
Ambasada SAD u BiH objavila je da će ovaj petogodišnji ugovor o uslugama donijeti najsavremeniju tehnologiju markiranja goriva kompanije "Autentiks" u BiH i pružiti vozačima u BiH sigurnost da gorivo koje svakodnevno kupuju dolazi iz legalnih izvora.
Iz tog diplomatskog predstavništva su istakli da američke kompanije doprinose ekonomskom razvoju BiH, a da sve veći angažman američkih kompanija jača veze između dvije zemlje.
Potpisivanju ugovora prisustvovao je i otpravnik poslova u američkoj Ambasadi u BiH DŽon Ginkel, navela je Ambasada na društvenoj mreži "Iks".
American companies are contributing to BiH’s economic development, and increased U.S. business engagement strengthens the ties between our two countries.— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ)July 16, 2026
Today Charge d’affaires, a.i. John Ginkel joined U.S. company Authentix and a consortium of local partners, led by INSPEKT…pic.twitter.com/iZyfcWdHlG