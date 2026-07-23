Stanivuković najavio izmještanje deponije u Ramićima: Za projekat potrebno 30 miliona evra (Video)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je izmještanje deponije u Ramićima, projekat vrijedan oko 30 miliona evra, kao i plan da se otpad koristi za proizvodnju energije i grijanje grada.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je da Grad radi na projektu izmještanja deponije u Ramićima, ističući da je riječ o jednoj od najvećih planiranih promjena u oblasti upravljanja otpadom.

Kako je rekao, cilj je da se deponija izmjesti sa sadašnje lokacije, navodeći da ne može ostati u naseljenom području i predstavljati izvor zagađenja.

Za izmještanje deponije potrebno oko 30 miliona evra

„Mi ćemo pomjeriti onu deponiju iz Ramića. Mi ćemo to pomjeriti. To ne može biti onako u naseljenom da zagađuje. Ali za to treba jedno 30 miliona evra”.

Stanivuković je naveo da gradska administracija intenzivno radi na ovom projektu, koji bi trebalo da riješi dugogodišnji problem odlaganja otpada.

Govoreći o budućem sistemu upravljanja otpadom, gradonačelnik je istakao da se razmatra mogućnost spaljivanja otpada radi proizvodnje energije i grijanja grada.

„Vidjećemo da krenemo spaljivati tu vrstu otpada, proizvoditi energiju i grijati grad od toga. Mi na tome radimo. Ja sam siguran da ćemo sve to ostvariti”.

Prema njegovim riječima, ukoliko projekat bude realizovan, Banjaluka bi mogla dobiti savremeniji sistem upravljanja otpadom, uz dodatnu korist kroz proizvodnju toplotne energije.