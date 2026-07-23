Jeftiniji bilbordi uz puteve: Vlada Srpske smanjila naknade za 15 odsto

Vlada Republike Srpske usvojila je izmjene uredbe kojima se naknade za postavljanje komercijalnih i svijetlećih reklamnih natpisa u zaštitnom pojasu javnih puteva smanjuju za 15 odsto, a njihova visina ubuduće će zavisiti od intenziteta saobraćaja.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Kako je saopšteno iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću, naknade će se određivati prema prosječnom godišnjem dnevnom saobraćaju (PGDS), čime će obračun biti prilagođen opterećenju na konkretnom putnom pravcu.

Izmjene se odnose na natpise postavljene u zaštitnom pojasu javnih puteva, izuzev lokalnih puteva i ulica u naseljenim mjestima.

Prema novoj uredbi, naknade će biti niže na putevima sa manjim intenzitetom saobraćaja, dok će za puteve sa većim prometom biti obračunavan veći iznos.