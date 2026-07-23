logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jeftiniji bilbordi uz puteve: Vlada Srpske smanjila naknade za 15 odsto 1

Jeftiniji bilbordi uz puteve: Vlada Srpske smanjila naknade za 15 odsto

Autor Nikolina Damjanić
1

Vlada Republike Srpske usvojila je izmjene uredbe kojima se naknade za postavljanje komercijalnih i svijetlećih reklamnih natpisa u zaštitnom pojasu javnih puteva smanjuju za 15 odsto, a njihova visina ubuduće će zavisiti od intenziteta saobraćaja.

Postavljanje bilborda uz puteve biće jeftinije u Republici Srpskoj Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Kako je saopšteno iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću, naknade će se određivati prema prosječnom godišnjem dnevnom saobraćaju (PGDS), čime će obračun biti prilagođen opterećenju na konkretnom putnom pravcu.

Izmjene se odnose na natpise postavljene u zaštitnom pojasu javnih puteva, izuzev lokalnih puteva i ulica u naseljenim mjestima.

Prema novoj uredbi, naknade će biti niže na putevima sa manjim intenzitetom saobraćaja, dok će za puteve sa većim prometom biti obračunavan veći iznos.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlada RS plakati naknade

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Čuj jeftiniji bilbordi a rana

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ