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Ponovo porasle cijene nafte

Ponovo porasle cijene nafte

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima iznad 79 dolara jer su Sjedinjene Američke Države i Iran ponovo podigli uloge u sporu oko regulacije saobraćaja krot Ormuski moreuz.

Rast cijena nafte na tržištu Izvor: Shutterstock

Barelom nafte na londonskom tržištu danas poslije podne trgovalo po cijeni od 79,34 dolara, višoj za 3,33 dolara nego na zatvaranju trgovanja krajem prošle sedmice. Na američkom tržištu bio je skuplji za 3,16 dolara i koštao je 74,57 dolara, prenosi Rojters.

Tržišta je na početku sedmice zabrinuo novi takas napada u blizini Ormuskog moreuza.

Podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da je broj brodova koji su juče prošli moreuzom pao na najniži nivo u posljednjih nekoliko nedjelja zbog pojačanih bezbjednosnih rizika.

Kroz moreuz je juče prošlo samo šest brodova, prema podacima firme Kpler, najmanje u posljednjih pet sedmica.

Američki predsjednik Donald Trump danas je rekao da je Ormuski moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj i da SAD ponovo uvodi pomorsku blokadu Irana.

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