U Hrvatskoj se od početka ljeta utopilo 16 osoba: Crveni krst upozorava na opasnosti u vodi

Od početka ovogodišnje ljetne sezone u Hrvatskoj se utopilo 16 osoba. Hrvatski Crveni krst upozorava da je utapanje jedan od vodećih uzroka smrti koji se može spriječiti edukacijom i oprezom.

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U Hrvatskoj se od početka ovogodišnje ljetne sezone utopilo 16 osoba, saopštio je Hrvatski crveni krst uoči Svjetskog dana prevencije utapanja, 25. jula.

Prema podacima HCK-a, od 2014. do 2024. godine od posljedica utapanja u Hrvatskoj je preminulo više od 840 ljudi.



Tokom 2023. godine zabilježeno je 68 smrtnih slučajeva, dok je godinu dana kasnije broj žrtava porastao na 76.

Hrvatski Crveni krst upozorio je da je utapanje jedan od vodećih uzroka smrti koji se u velikom broju slučajeva može spriječiti, zbog čega je neophodna veća pažnja i edukacija o bezbjednom ponašanju u vodi i pored vode, prenio je portal Indeks.