"Iranci još nisu dovoljno propatili": Tramp razmatra novi brutalan napad

Donald Tramp izjavio je da razmatra ogroman vojni napad na Iran, poručivši da "Iranci još nisu dovoljno propatili". Tenzije rastu uz nove napade Huta, dok je cijena nafte premašila 100 dolara.

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je za Aksios da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih vojnih operacija protiv Irana, uključujući napade koji bi bili veći od onih izvedenih tokom operacije "Epski bijes".

Tramp je u kratkom razgovoru priznao da bi takva odluka imala posljedice i naglasio da još nije donio konačnu odluku. Predsjednik nije odredio rok u kojem bi odlučio o eventualnoj vojnoj akciji. Dvojica drugih američkih zvaničnika potvrdila su da za sada nije donesena nikakva odluka, niti su vojsci izdata nova naređenja.

Dosadašnje zaoštravanje već je dovelo do toga da su cijene nafte premašile 100 dolara po barelu. Povratak u otvoreni rat veoma je nepopularan u Sjedinjenim Državama.

"Iranci nisu dovoljno propatili"

"Razmatram ogroman napad. Veći nego ikada prije. Blizu sam donošenja odluke. Sve je spremno za to", izjavio je Tramp. Dodao je da bi se Izrael "pridružio za dva minuta ako se to od njega zatraži", ali je naglasio da im "niko nije potreban" za pokretanje nove operacije protiv Irana.

Napomenuo je i da bi učešće Izraela u napadima imalo "posljedice", aludirajući pritom na moguću iransku odmazdu protiv Izraela. Tramp je rekao da Iranci "žele da pregovaraju", ali da trenutno nisu spremni da postignu dogovor. "Još nisu dovoljno propatili", rekao je.

Dva regionalna izvora upoznata sa pokušajima posredovanja naglasila su da iransko rukovodstvo nije prihvatilo posljednji prijedlog koji mu je ponuđen. "Pokušavamo, ali Iranci ne pomažu", rekao je jedan od njih.

Huti počeli da napadaju saudijske brodove

Sjedinjene Države posljednjih 12 dana pojačavaju napade u pokušaju da zaustave iranske napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu. Iran do sada nije pokazao spremnost na promjenu smjera, već je i sam pojačao napade u regionu.

Pobunjeni Huti u Jemenu, koje podržava Iran, počeli su da napadaju saudijske brodove u Crvenom moru, dodatno povećavajući napetosti na još jednoj ključnoj ruti za prevoz nafte i dodatno destabilizujući globalno energetsko tržište.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da će, ukoliko Huti ponovo napadnu brodove u Crvenom moru, "Sjedinjene Države smatrati Iran odgovornim". Huti su, napisao je Tramp, iranski posrednici i zbog toga će "Iranu, a naravno i samim Hutima, biti nanesena velika vojna kazna".

Odvojeno od toga, Tramp je rekao da izraelski premijer Benjamin Netanjahu želi sljedeće nedjelje da prisustvuje komemoraciji za pokojnog senatora Lindzija Grejema u Vašingtonu. "Odnosi sa Bibijem su veoma dobri. Sastaću se s njim ako bude ovdje", potvrdio je Tramp.

(Mondo.rs)