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Iran poslao upozorenje Bugarskoj: "Nemojte biti saučesnici agresora"

Iran poslao upozorenje Bugarskoj: "Nemojte biti saučesnici agresora"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Iran upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Državama korišćenje svoje teritorije zbog rata na Bliskom istoku.

Iran zaprijetio bugarskoj zbog američkih vojnih baza Izvor: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Iran je upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama da koristi njihovu teritoriju za rat na Bliskom istoku, piše "Rojters". Sjedinjene Države planiraju da stacioniraju osam američkih aviona-cisterni u vojnoj bazi Bezmer što je žestoko zasmetalo Iranu koji je upozorio Bugarsku.

Bugarska vlada je već zatražila odobrenje parlamenta za razmještanje američkih aviona. Očekuje se zvaničan odgovor parlementa Bugarske što je razbjesnilo Iran.

Reagovao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei. On je zaprijetio Bugarskoj da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana.

"Svaka aktivnost koja bi omogućila američke napade na Iran bi predstavljala saučesništvo u agresiji i ratnim zločinima. Nemojte postati saučesnici agresora i onih koji krše zakone", zaprijetio je Bagei u ime Irana.

Vojna baza Bezmer se nalazi u Bugarskoj, na oko 260 kilometara od Sofije, prijestonice ove zemlje. Očekuje se odgovor parlamenta Bugarske koji donosi konačnu odluku.

Da podsetimo, američka mornarica je ponovo počela blokadu iranskih luka u utorak 14. jula nakon što je u potpunosti prekinut prekid vatre koji je trebalo da traje 60 dana. Američki predsjednik Donald Tramp je otkrio da su ga razbjesnili Iranci u posljednjim pregovorima sredinom jula jer su, kako tvrdi, prvobitno pristali na sve uslove za kraj rata, a onda su se odjednom predomislili.

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Iran Bugarska upozorenje

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