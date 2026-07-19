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Strah od eskalacije na Bliskom istoku: Nakon napada na američke vojnike, Jordan zatvara strateške objekte

Strah od eskalacije na Bliskom istoku: Nakon napada na američke vojnike, Jordan zatvara strateške objekte

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Međunarodni aerodrom i morska luka u Akabi na jugu Jordana evakuisani su zbog, kako je saopštila Ambasada SAD, "konkretne i vjerodostojne prijetnje".

Evakuisani aerodrom i luka u Jordanu Izvor: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

Međunarodni aerodrom i morska luka u Akabi, na jugu Jordana, evakuisani su u nedelju zbog "konkretne i vjerodostojne prijetnje", saopštila je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država.

Američka ambasada pozvala je svoje državljane da izbjegavaju oba objekta dok rastu regionalne tenzije nakon iranskih napada i pogibije dvojice američkih vojnika.

"Snažno savjetujemo svim Amerikancima da ne putuju ni do aerodroma ni do morske luke", navodi se u saopštenju ambasade objavljenom na društvenoj mreži "Iks", uz poziv građanima da nastave da prate uputstva jordanskih vlasti.

Ambasada nije objavila dodatne detalje o prirodi pretnje niti je navela koliko dugo će evakuacija trajati.

Strah od šire eskalacije sukoba

Upozorenje je izdato u trenutku sve veće zabrinutosti zbog mogućeg širenja sukoba između Irana i Sjedinjenih Država na širi region Bliskog istoka.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je u subotu da su dva američka vojnika poginula u iranskom napadu u Jordanu dan ranije, dok se još jedan pripadnik američkih snaga vodi kao nestao. To su prvi poginuli američki vojnici od početka najnovijeg talasa sukoba.

Američki zvaničnici takođe su saopštili da je posljednjih dana u Jordanu ranjeno više desetina pripadnika američkih snaga, dok je Vašington u region rasporedio dodatne borbene avione i letjelice za dopunu goriva.

SAD su proširile i upozorenja o putovanjima širom Bliskog istoka. Američko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je građane da razmotre odlaganje putovanja u region zbog rizika od nepredvidive eskalacije, otkazivanja letova i povremenog zatvaranja vazdušnog prostora.

Akaba - strateški važna luka

Akaba je veliki trgovački i transportni centar na obali Crvenog mora i nalazi se u blizini nekoliko osjetljivih regionalnih granica i važnih pomorskih ruta. Grad predstavlja jedinu jordansku luku i ima veliki strateški značaj za trgovinu i snabdijevanje zemlje.

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Tagovi

jordan SAD Iran evakuacija

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