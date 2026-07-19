Sateliti otkrili posledice razornog napada na američku bazu: Uništeni hangari, pogledajte šta je ostalo od njih (Foto)

Novi satelitski snimci vazdušne baze Muvafak Salti u Jordanu pokazuju velika oštećenja nakon iranskog raketnog napada.

Izvor: X

Najnoviji satelitski snimci vazdušne baze Muvafak Salti na istoku Jordana pokazuju velika oštećenja nastala nakon iranskog raketnog napada.

Fotografije, koje su analizirali stručnjaci za otvorene izvore (OSINT), ukazuju na ozbiljna razaranja armiranih hangara namijenjenih za smeštaj američkih borbenih aviona.

Prema objavljenim analizama, najmanje dva nedavno izgrađena zaštitna hangara pogođena su balističkim projektilima. Na satelitskim snimcima vide se probijeni krovovi, tragovi požara i velika oštećenja unutrašnjosti objekata.

Izvor: X

Riječ je o hangarima koji se nalaze u sektoru pod kontrolom 332. ekspedicionog krila američkog ratnog vazduhoplovstva (USAF), a u funkciju su stavljeni tek početkom ovog mjeseca.

Poginuli američki vojnici

U napadu su poginula dvojica američkih vojnika, dok se za jednim i dalje traga. Iako snimci potvrđuju štetu na infrastrukturi baze, Pentagon i Američka centralna komanda (CENTCOM) nisu objavili podatke o eventualno uništenim ili teško oštećenim vojnim avionima.

Osim hangara, oštećen je i deo logističkih objekata, uključujući skladišta i prostor u blizini vojnih baraka.

Prema navodima izvora povezanih sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), u napadu su korišćene visokoprecizne balističke rakete nove generacije koje su, kako tvrde, uspjele da probiju jordansku i američku protivvazdušnu odbranu.

Razvoj nuklearnog oružja

Američki predsjednik Donald Tramp osudio je pogibiju američkih vojnika, nazvavši taj događaj veoma tragičnim, te poručio da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti Iranu razvoj nuklearnog oružja.

Takođe je izjavio da ga ne zabrinjava odluka Teherana da jednostrano proglasi prestanak važenja privremenog mirovnog sporazuma.

Nakon napada na bazu, američki strateški bombarderi izveli su višesatne udare na vojne ciljeve u Iranu. Vojni analitičari ocjenjuju da posljednji događaji dodatno povećavaju tenzije na Bliskom istoku i upozoravaju na rizik od dalje eskalacije sukoba.