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Cijena nafte prvi put od juna premašila 87 dolara po barelu

Cijena nafte prvi put od juna premašila 87 dolara po barelu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Cijene nafte na svjetskim tržištima nastavile su danas snažan rast, pri čemu je cijena sirove nafte "brent" prvi put od 12. juna premašila 87 dolara po barelu, pokazuju podaci sa tržišta.

Raste cijena nafte Izvor: Hamara/Shutterstock

Prema podacima, fjučersi za isporuku "brenta" za septembar porasli su za 4,5 odsto u odnosu na prethodno zatvaranje i dostigli 87,05 dolara po barelu.

Istovremeno, fjučersi na američku laku naftu VTI za isporuku u avgustu porasli su za 3,52 odsto, na 80,89 dolara po barelu.

Podsjećamo, zbog rasta cijena nafte najavljeno je poskupljenje goriva u Srpskoj za čak 10 feninga po litru.

(Srna)

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