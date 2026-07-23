Od Trampa se traži hitna obustava napada na Iran: Kongres se izjasnio protiv američkog predsjednika

Predstavnički dom američkog Kongresa izglasao je rezoluciju kojom od Trampa traži obustavu vojnih operacija protiv Irana. Ovaj simboličan potez dolazi u jeku nove eskalacije na Bliskom istoku.

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Predstavnički dom američkog Kongresa, u kojem republikanci imaju tijesnu većinu, u četvrtak je izglasao rezoluciju kojom se od predsjednika Donalda Trampa traži obustava vojnih operacija protiv Irana. Riječ je o najnovijem u nizu simboličnih poteza Kongresa kojima se izražava protivljenje predsjednikovoj politici, piše Rojters.

Simboličan potez u jeku napetosti

Rezolucija o ratnim ovlašćenjima prošla je sa 214 glasova za i 208 protiv. Demokratama su se u glasanju pridružila i četiri republikanska poslanika: Tom Baret iz Mičigena, Brajan Ficpatrik iz Pensilvanije, Voren Dejvidson iz Ohaja i Tomas Masi iz Kentakija.

Predlagač rezolucije je demokratska poslanica Pramila Džajapal. U dokumentu se od Trampa traži da "povuče američke oružane snage" iz sukoba sa Iranom, osim ukoliko njihovo učešće ne odobri Kongres. Potez je ipak uglavnom simbolične prirode, jer su poslanici proteklih mjeseci već izglasali nekoliko sličnih rezolucija koje nisu rezultirale prekidom sukoba. Očekuje se da će i Senat kasnije tokom dana glasati o zasebnoj, ali sadržajno sličnoj rezoluciji. Republikanci, stranka predsjednika Trampa, imaju tijesnu većinu u oba doma Kongresa.

Tramp najavljuje odmazdu

Glasanje u Predstavničkom domu dolazi u trenutku novih američkih žrtava u sukobu i nakon što je Tramp najavio intenziviranje napada na Iran. Predsjednik je u četvrtak obećao "žestoku vojnu odmazdu" Iranu i njegovim saveznicima Hutima.

Njegova izjava uslijedila je nakon što su jemenski borci pogodili dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, čime se sukob na Bliskom istoku proširio na još jednu važnu pomorsku prometnu tačku. Do eskalacije dolazi dvije nedjelje nakon što je propalo privremeno primirje dogovoreno sa ciljem završetka rata.

Američka vojska pokrenula je novi talas noćnih vazdušnih napada na Iran, a Iran je odgovorio napadima na američke baze u susjednim državama.

(Mondo.rs)