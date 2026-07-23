Rekordna zapljena droge u Liberiji: Oduzete skoro četiri tone kokaina

Vlasti u Liberiji zaplijenile su gotovo četiri tone kokaina čija se vrijednost procjenjuje na 317 miliona dolara.

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Riječ je o jednoj od najvećih pljenidbi droge u istoriji ove zapadnoafričke zemlje, piše "Juronjuz".

Droga je otkrivena u operaciji na saobraćajnici koja vodi prema Međunarodnom aerodromu "Roberts", tridesetak kilometara od glavnog grada Monrovije.

U akciji su uhapšena dva strana državljanina.

Ministar pravde izjavio je da je pljenidba razotkrila organizovanu, sofisticiranu, složenu i dobro finansiranu mrežu za trgovinu narkoticima.

(Srna)