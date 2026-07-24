Danas promjenjivo i svježije vrijeme

U cijeloj BiH danas će biti uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost i svježije.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jutro promjenljivo do potpuno oblačno, ponegdje na jugu i istoku uz slabu kišu. Lokalno prolazna jutarnja magla. Prije podne djelimično razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne po brdsko planinskim predjelima i na istoku lokalno su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak.

Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 27, na jugu oko 30 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren, tokom dana i pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena i jaka bura.

Uveče i naredne noći pretežno vedro u svim predjelima.

Stanje na putevima

Saobraćaj se odvija nesmetano, ali s obzirom na to da je posljednji dan radne sedmice u toku dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Vozi se po mjestimično mokrim kolovozima, a u kotlinama i duž riječnih tokova smanjena je vidljivost zbog magle.

Zadržavanja na graničnim prelazima nisu duža od pola sata, ali budući da je sezona godišnjih odmora, gužve i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na stranici AMS-a.

Na putevima na kojima se izvode radovi, privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj.

Na magistralom putu LJubogošta-Pale-Podgrab ove sedmice dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja, zbog izgradnje kružne raskrsnice, na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Krađorđeve.

Preko Romanije je zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja.

Zbog radova na proširenju javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani–Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Izmjenjen je režim sabraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda minihidroelektrane Krupac do 5. septembra.

Na magistralnom putu od Višegrada do Brodara, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7.00 do 15.00 časova

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

U FBiH je zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Preko Banj brda, na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina, kao i na magistrali Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad te mase saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova se naizmjenično, jednom trakom vozi na magistralnim putevima Crna Rijeka-Jajce /u Podmilačju/, granični prelaz Izačić-Bihać /most preko potoka Mrižnica/ i Konjic-Jablanica /Ribićki most/.