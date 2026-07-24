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Među uhapšenima i državljanin Srbije: Zaplijenjene gotovo četiri tone kokaina vrijednog 317 miliona dolara 1

Među uhapšenima i državljanin Srbije: Zaplijenjene gotovo četiri tone kokaina vrijednog 317 miliona dolara

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Liberijska policija zaplijenila je gotovo četiri tone kokaina vrijednog oko 317 miliona dolara. Među uhapšenima je i muškarac sa pasošem Srbije.

U Liberiji zaplijenjene četiri tone kokaina, uhapšen i državljanin Srbije Izvor: Liberia National Police/Facebook

Skoro četiri tone kokaina vrijednog oko 317 miliona dolara, namijenjenog tržištu Evrope, zaplijenjeno je u Liberiji, a među uhapšenima je jedan sa pasošem Srbije, rekao je generalni inspektor Liberijske nacionalne policije Gregori Kolman.

"Uhapšena su dvojica, jedan sa pasošima Španije i Kolumbije, a drugi sa pasošem Srbije", naveo je Kolman.

U jednoj od najvećih akcija usmjerenoj na sprečavanje trgovine drogom u ovoj zapadnoafričkoj zemlji policija pronašla 3.971 kilogram kokaina u gradu Duazon, istočno od prijestonice Monrovije.

Prema njegovim riječima, potrebna je hemijska analiza i ispitivanje oznaka kako bi se identifikovala zemlja porijekla.

Video-snimak i slike koje je objavila policija prikazuju kuću punu kartonskih kutija i kofera umotanih u providnu foliju sa oznakama "Koko" i "Posejdon".

Krijumčari droge često koriste zemlje zapadne Afrike kao tranzitnu tačku za šverc velikih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Prošlog mjeseca liberijske vlasti su zaplijenile 237,6 kilograma kokaina procijenjene ulične vrijednosti od 19 miliona dolara na Međunarodnom aerodromu "Roberts" u blizini Monrovije.

Ta pošiljka je stigla iz Sijera Leonea i bila je namijenjena tržištu Velike Britanije.

"Povezana je sa holandskim kokainskim kraljem Josom Leijdekersom", dodao je Kolman.

Kolman je rekao Rojtersu da policija nije utvrdila vezu između dva slučaja i da vjeruje da je kokain potekao iz različitih izvora.

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Tagovi

Liberija kokain srbin

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Komentari 1

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zole

Šteta golema , koliko je samo ljudi bilo u lancu proizvodnje istog

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Hvala što ste poslali vijest.

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