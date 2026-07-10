Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Nema dobitnika, šest igrača osvojilo "šesticu"

Izvučeni Loto brojevi večeras u 55. kolu 10. jula 2026. godine.

Izvor: TV prva/ screenshot

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 55. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 800.000 evra i nije bilo dobitnika. Kombinacija koja je izvučena glasi: 8, 32, 16, 1, 3, 37 i 10, a “šesticu” je osvojilo šest igrača koja je u ovom kolu vrijedela 572.435 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 2.810.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sledeći loto brojevi: 13, 24, 7, 12, 29, 18 i 3.

Džoker igra u 55. kolu igrala se za 60.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 7, 3, 0, 7, 8 i 2, više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u utorak 14. jula.