Brisel kreće na ruske tankere: EU odobrila zapljenu i prodaju ruske nafte

Evropska unija usvojila je pravni mehanizam koji državama članicama omogućava da zaplene i prodaju rusku naftu sa više od 670 sankcionisanih tankera, bez mogućnosti da novac od prodaje završi kod ruskih fizičkih ili pravnih lica.

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Evropska unija odobrila je, u okviru 21. paketa sankcija Rusiji, pravni mehanizam koji omogućava zaplenu i prodaju ruske nafte pronađene na sankcionisanim tankerima u vlasništvu kompanija iz trećih zemalja.

To je navedeno u uredbi Savjeta EU objavljenoj u Službenom listu Evropske unije.

Uredba ovlašćuje nadležne nacionalne organe da "bezbjedno raspolažu teretima ruske nafte koje zaplene i oduzmu", uključujući njihov uvoz, prenos, skladištenje, upravljanje i prodaju.

Precizira se da takve operacije ne smiju da dovedu do "bilo kakvog plaćanja ili stavljanja novčanih sredstava ili ekonomskih resursa na raspolaganje ruskim fizičkim ili pravnim licima".

Ovaj mehanizam prvi put uspostavlja izričit pravni osnov za oduzimanje i prodaju ruske nafte zapljenjene sa tankera koji se nalaze na listi sankcija Evropske unije.

EU je do sada na crnu listu stavila više od 670 tankera koji plove pod zastavama drugih država. Brisel tvrdi da ti brodovi prevoze rusku naftu suprotno zapadnom ograničenju cijene od 44,1 dolar po barelu.

Države članice EU do sada su prvenstveno imale ovlašćenje da takve tankere zadrže radi sprovođenja inspekcija, dok im novi mehanizam daje znatno šira ovlašćenja.

(TASS/Mondo)