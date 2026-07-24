Boračke kategorije oslobođene plaćanja participacije za liječenje, zakon uskoro stupa na snagu

U "Službenom glasniku Republike Srpske" objavljene su izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kojima su boračke kategorije oslobođene plaćanja participacije za liječenje, saopštila je Boračka organizacija Republike Srpske (BORS).

Izvor: MONDO

Iz BORS-a navode da će izmjene zakona stupiti na snagu osam dana od objavljivanja, nakon čega će demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi biti oslobođeni ove obaveze.

Dodaju da se izmjene odnose i na civilne žrtve rata, odnosno žrtve ratne torture.

Podsjećaju da je Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene zakona 9. jula, nakon što je BORS pripremio prijedlog izmjena i pokrenuo inicijativu da ih nadležne institucije razmotre i usvoje.

Iz Boračke organizacije ističu da su na ovoj inicijativi radili više od godinu dana.

U saopštenju su upozorili i da pojedinci, uoči predstojećih izbora, koriste ovakve informacije za ličnu političku promociju.

"Pozivamo ih da se prestanu baviti ličnom promocijom na račun tuđih rezultata i da se, ako žele, uključe u rad i daju svoj doprinos poboljšanju položaja boračkih kategorija", poručili su iz BORS-a.

Boračka organizacija zahvalila je institucijama Republike Srpske, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Narodnoj skupštini i narodnim poslanicima koji su podržali ovu inicijativu.