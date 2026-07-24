Ko je prvi otkrio karte pred izbore u Srpskoj: Manje stranke već predstavile slogane

Iako zvanična izborna kampanja još nije počela, pojedine političke partije u Republici Srpskoj već su predstavile svoje slogane, dok druge čekaju početak kampanje kako bi izbjegle moguće sankcije Centralne izborne komisije BiH.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prema Izbornom zakonu BiH, za preuranjenu izbornu kampanju mogu biti izrečene novčane kazne od 3.000 do 10.000 KM.

Među prvima je svoj slogan predstavila Socijalistička partija Srpske (SPS), koja će pred birače izaći sa porukom „Porodica, pravda, ponos“. Nedugo zatim, svoju izbornu poruku objavila je i Ujedinjena Srpska, koja će kampanju voditi pod sloganom „Dobra, prava, zdrava“, uz simbol crvene jabuke.

Slogan su predstavili Narodna partija Srpske (NPS) i Demokratski narodni savez (DNS), koji će nastupiti pod porukom „Svoj na svome“, dok će prateći podslogan glasiti „Za snažnu Republiku Srpsku“.

S druge strane, najveće političke partije poput SNSD-a, SDS-a i PDP-a još nisu objavile svoje slogane. Kako saznajemo, pojedine stranke, među kojima je i SDS, izborne poruke planiraju predstaviti nakon zvaničnog početka kampanje.

Kako su izgledali slogani prethodnih izbora

Imajući u vidu prethodne izborne cikluse, političke poruke stranaka u Republici Srpskoj uglavnom su se oslanjale na nekoliko prepoznatljivih tema - Republiku Srpsku, narod, sigurnost, pravdu i bolji život građana.

Na opštim izborima 2018. godine koalicija Savez za pobjedu nastupila je pod sloganom „Sviće“, dok je SDS biračima poručivao „Vratimo Srpsku narodu“. PDP je kampanju vodio sa porukom „Posao, dostojanstvo, pravda“, NDP sa sloganom „Tri koraka za bolju Srpsku“, dok je DNS uz svoju poruku „Riječ je riječ“ dodao i slogan „Odgovorno“.

Izvor: Mondo, Željko Svitlica

Na lokalnim izborima 2020. godine SNSD je nastupio sa sloganom „Okupljanje za Srpsku“, SDS sa „Srpska po mjeri svih nas“, PDP sa „Više nas je“, Ujedinjena Srpska sa „Ozbiljni ljudi“, dok je DNS biračima poručivao „Za ljude i život Srpske“.

Dvije godine kasnije, na opštim izborima 2022. godine, u prvi plan ponovo je stavljena Republika Srpska kao centralni motiv kampanja. SNSD je koristio slogan „Jer volimo Srpsku“, PDP „Republika Srpska mora da se brani“, SDS „Živjećeš bolje“, Ujedinjena Srpska „Srpska su ljudi“, SPS „Srpska iznad svega“, dok je DNS nastupio sa porukom „Treći put“.

Izvor: DNS

Prethodne kampanje nisu ostale upamćene samo po sloganima, već i po promotivnim spotovima. Jedan od zapaženijih primjera bili su spotovi tadašnjeg predsjednika DNS-a Nenada Nešića, koji su uz slogan „Treći put“ izazvali brojne reakcije javnosti i bili među najkomentarisanijim sadržajima kampanje.

Stranke i dalje biraju opšte poruke umjesto preciznih obećanja

Komunikolog Mladen Bubonjić ocjenjuje da prvi predstavljeni slogani za sada više govore o tome kako stranke žele da ih birači dožive nego o konkretnim politikama koje planiraju da sprovode.

„Ujedinjena Srpska se predstavlja kao domaća i zdrava opcija, dok SPS računa na porodicu, osjećaj nepravde i nacionalni ponos. To će vjerovatno biti okvir njihove kampanje, a konkretne mjere tek treba da vidimo“, rekao je Bubonjić za MONDO.

Prema njegovim riječima, u odnosu na prethodne izborne cikluse nema velikih promjena u načinu kreiranja slogana.

„Stranke su i ranije radije birale opšte poruke nego precizna obećanja. Sada su slogani još kraći i više prilagođeni plakatima i društvenim mrežama. Riječi poput porodice, pravde i ponosa dobro zvuče, ali svako ih može tumačiti kako želi“, istakao je Bubonjić.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

On očekuje da će posebno manje političke partije pokušati osmisliti slogan ili promotivni spot koji će privući veliku pažnju javnosti.

„Biće sigurno pokušaja da se napravi spot ili slogan o kojem će svi govoriti, posebno među manjim strankama koje teže dolaze do medijskog prostora. Takav sadržaj može privući pažnju, ali ne mora donijeti glasove. Ostatak kampanje vjerovatno će biti prilično oštar, sa mnogo napada na protivnike“, smatra Bubonjić.

Govoreći o načinu vođenja kampanje, Bubonjić ocjenjuje da će dominirati kratki video-snimci, direktna obraćanja kandidata i fotografije sa terena.

„Najviše ćemo gledati kratke snimke, direktna obraćanja kandidata i fotografije sa terena. Stranke će više isticati svoje lidere nego programe, jer je lice kandidata lakše predstaviti od složenog političkog plana. Društvene mreže biće važne, ali će i dalje mnogo značiti stranačka infrastruktura i rad na terenu“, zaključio je Bubonjić.