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Otvorena nova dionica šetališta uz Vrbas, uređena obala od Švedske plaže do Vrućice

Otvorena nova dionica šetališta uz Vrbas, uređena obala od Švedske plaže do Vrućice

Autor Nikolina Damjanić
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U Banjaluci danas je zvanično otvorena nova dionica šetališta koja povezuje Švedsku plažu u Sitarima sa Vrućicom, čime je nastavljen projekat uređenja obale Vrbasa.

Otvorena nova dionica šetališta kraj vrbasa Izvor: Grad Banja Luka

Nova ruta građanima donosi dodatni prostor za šetnju, rekreaciju i boravak u prirodi, a u ovu fazu radova uloženo je oko 1,3 miliona KM.

Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da je riječ o još jednoj uspješno završenoj etapi projekta koji, kako je naveo, među najomiljenijim je među Banjalučanima.

Prema njegovim riječima, izgrađen je novi kilometar šetališta, a po završetku svih planiranih radova Banjaluka će dobiti ukupno šest kilometara novoizgrađenih staza uz Vrbas.

Najavio je da bi u narednih mjesec i po dana trebalo biti omogućeno pješačko povezivanje od Vrućice do mosta Venecija, a potom i do Rebrovačkog mosta.

Izvor: Grad Banja Luka

Nova dionica obuhvata male trgove, prostore za odmor i sunčanje, zone za rekreaciju, kao i molove sa pogledom na Vrbas. Završetkom ove etape građani sada mogu pješice stići od Gradskog mosta do Vrućice, a zatim serpentinama i do vidikovca.

Stanivuković je najavio i nastavak pripreme projektne dokumentacije za izgradnju žičare koja bi povezivala Vrućicu i Terme Banjaluka sa Banj brdom, kao i realizaciju drugih infrastrukturnih projekata, među kojima su uređenje tvrđave Kastel, izgradnja pasarele od hotela Palas do Kastela i javne garaže.

Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac istakla je da je cilj projekta vraćanje građana na obalu Vrbasa, ocijenivši da je rijeka decenijama bila nedovoljno iskorišten prirodni potencijal grada.

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Tagovi

Banjaluka šetalište Vrbas

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