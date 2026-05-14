Počeli radovi uz Vrbas: Srušen košarkaški teren iza dvorane "Obilićevo" (Foto, video)

Autor Vesna Kerkez
Na prostoru iza dvorane "Obilićevo" u Banjaluci danas su počeli radovi na uređenju obale Vrbasa, zbog čega je uklonjen dio sadržaja koji su građani ranije koristili za sport i rekreaciju.

Počeli radovi na novom šetalištu i obaloutvrdi uz Vrbas u Banjaluci Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na lokaciji gdje se nekada nalazio košarkaški teren trenutno su angažovane građevinske mašine, a teren je raskopan i pripremljen za nastavak infrastrukturnih radova. Ovaj dio obale biće obuhvaćen projektom izgradnje novog šetališta i obaloutvrde uz Vrbas.

Prema podacima istaknutim na tabli gradilišta, investitor projekta je Grad Banjaluka, dok je izvođač radova preduzeće GP "Gradip" iz Prnjavora. Projektom su predviđeni izgradnja šetališta na potezu od Gradskog do Venecija mosta, izgradnja obaloutvrde od Gradskog mosta do mosta Kaba, kao i izgradnja vodocrpilišta.

Rok za završetak radova je 180 dana.

Na informativnoj tabli prikazano je i idejno rješenje budućeg izgleda prostora, koje uključuje uređene pješačke zone uz rijeku, zelene površine i rekreativne sadržaje za građane.

Vrijednost projekta procijenjena je na oko 3,5 miliona KM sa PDV-om, a osim nove dionice šetališta planirana je i rekonstrukcija postojećeg poteza od Venecija do Rebrovačkog mosta.

Prema ranije objavljenim podacima, nova staza uz Vrbas trebalo bi da bude duga oko 910 metara, dok će rekonstrukcija postojećeg šetališta obuhvatiti dodatnih 844 metra.

Radovi će u narednim mjesecima značajno promijeniti izgled jednog od najposjećenijih dijelova obale Vrbasa, koji građani svakodnevno koriste za šetnju, trening i boravak u prirodi.

