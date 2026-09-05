Izbjegnite eventualne visoke troškove: Kako da spriječite kvar turbine na vašem automobilu

Simptomi kvara turbine su slabije ubrzanje, naglo povećanje potrošnje ulja i "zviždanje" motora.

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Kod vozača postoji vjerovanje da je plivajući zamajac ubedljivo najskuplja stvar na automobilu, ali to nije tačno s obzirom da turbina (ili turbopunjač) može mnogo više da vas "odere" ako ne vodite računa o njoj. Većina modernih automobila ima turbinu koja najviše zavisi od kvalitetnog ulja zbog čega ponovo apelujemo da se ne slušaju fabričke preporuke već da se svaki mali servis radi nakon 10.000 pređenih kilometara, eventualno 12.000 ako baš niste u mogućnosti da uradite mali servis na 10.000 da ne biste imali simptome kvara turbine poput slabijeg ubrzanja, naglog povećanja potrošnje ulja i "zviždanja" motora.

Reparacija turbine, u slučaju kvara, je takođe jako dobra opcija, ali sve zavisi od stepena kvara i njenog prethodnog održavanja. Turbina radi pod velikim opterećenjem i na visokoj temperaturi - rotori se okreću do 200.000 puta u minuti i pod tako velikim pritiskom turbina ubacuje veću količinu vazduha u cilindre.

Kako radi turbina?

Turbina uvlači i vazduh i gorivo, ta smeša se onda zapali i izaziva kontrolisanu eksploziju koja proizvodi veliku količinu energije. Izduvni gasovi se istiskuju spolja, ali se taj isti vazduh ponovo koristi i to je razlika u odnosu na motore bez turbine.

Koji su simptomi kvara turbine?

Turbina povećava snagu motora i na taj način ubacuje više vazduha u cilindre motora kako bi se taj vazduh pomiješao sa gorivom (po mogućstvu što kvalitetnijim) koje izaziva kontrolisanu eksploziju i "gura" cilindar na dole ka radilici koja tu mehaničku energiju, koja je nastala od hemijske, prenosi na točkove. Ventili svakog cilindra se otvaraju u pravom trenutku (kompjuter, odnosno ECU sve kontroliše) kako bi bila savršeno sinhronizovana kompletna radnja motora.

Motori sa turbinom su efikasniji od motora bez nje, ali su skuplji za održavanje jer ako se ne vodi računa o turbini, mogu vas sačekati prvi simptomi kvara poput pada ubrzanja, naglog povećanja potrošnje ulja i "zviždanja" motora. Mnogi taj zvuk motora nazivaju i "zvukom Hitne pomoći" jer ima donekle sličan zvuk kao kada se čuje sirena Hitne pomoći.

Kako sačuvati turbinu?

Da biste sačuvali i produžili radni vek turbine, nije potrebno mnogo toga da uradite, prilično je jednostavno. Prvo i osnovno jeste da mali servis radite redovno jer su turbini potrebni kvalitetno ulje, filter za ulje i filter za vazduh.

Ne preskačite preporučeni vremenski interval i imaćete zdravu turbinu. Drugo, kada tek upalite automobil, naročito se to odnosi na prvo jutarnje paljenje, nemojte ga odmah "gaziti".

To konkretno znači da dopustite motoru da se postepeno zagrije, naročito ako vozite dizelaša. Dajte vremena ulju da se proširi po svim dijelovima motora kako bi dobro podmazivalo i hladilo delove motora, pa onda polako povećavajte gas i obrtaje.

I treće, možda i najvažnije, jeste da nakon agresivnije vožnje (uglavnom na auto-putu) sa visokim obrtajima u dužem vremenskom periodu ne gasite automobil odmah čim završite vožnju. Preporuka jeste da kada stignete na destinaciju na koju ste krenuli preko auto-puta prvo parkirate i onda ostavite motor da radi u leru barem 30-ak sekundi.

Što više to bolje, neće škoditi i cijeli minut. Taman dok vi ugasite navigaciju, pogledate gdje su vam stvari, neophodno vrijeme za hlađenje turbine i izlazak ulja iz turbine je prošlo i vi ste na taj način mnogo doprineli čuvanju turbine.

Prosečan radni vek turbine je oko 200.000 kilometara, ali često to bude i duže ako vodite računa o njoj. Povremeno pregledajte da li slučajno ima tragova ulja oko turbine - provjeru vršite na hladnom motoru, prije paljenja.

Turbina

Izvor: Shutterstock/Orlov Alexsandr

Da li je dobro rješenje reparacija turbine?

Ako vam se već pojave simptomi kvara turbine poput pada ubrzanja, naglog povećanja potrošnje ulja i "zviždanja" motora, treba odvesti automobil na pregled u ovlašćeni servis ili kod vašeg auto-mehaničara. Ako se utvrdi da je reparacija moguća i da će riješiti problem, spremite se za trošak od bar par stotina evra, a može da bude i 1.000 evra - sve zavisi od vrste i stepena kvara.

Turbina se uglavnom kvari zbog nekvalitetnog ulja, a to se dešava usled neredovne zamene motornog ulja. Zbog toga se začepi uljna pumpa i sistem se puni prljavštinom

Kada se turbina reparira, ona se u potpunosti skida i čisti se cijeli sistem. Glavna komponenta je takozvano "srce" turbine sa koje moraju da se uklone naslage čađi i gareži sa rotora i varijabilnih krilaca.

To se radi uglavnom hemijskim sredstvima uz ultrazvučno čišćenje i balansiranje na mašini. Takva turbina je spremna za rad, ali pod uslovom da poštujete preporuke održavanja kako se ne bi slična stvar ponovila.