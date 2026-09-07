logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto psi izbacuju glavu kroz prozor automobila? Mnogi se iznenade kad čuju šta ih toliko očarava

Zašto psi izbacuju glavu kroz prozor automobila? Mnogi se iznenade kad čuju šta ih toliko očarava

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ispostavilo se da psi ne izbacuju glavu kroz prozor kako bi posmatrali pejzaž, već zbog mirisa.

Zašto psi izbacuju glavu kroz prozor automobila? Izvor: F Armstrong Photography/Shutterstock

Prizor psa sa širom otvorenom njuškom, isplaženim jezikom i ušima zabačenim unazad postao je gotovo zaštitni znak ljetnih putovanja automobilom. Iako djeluje kao da ljubimac uživa u pogledu i vjetru, pravi razlog ovakvog ponašanja krije se u njegovom izuzetno razvijenom čulu mirisa.

Kada izbaci glavu kroz otvoren prozor, pas doživljava pravu eksploziju mirisa kojih nema u unutrašnjosti vozila. Vazduh koji struji donosi mu istovremeno veliki broj različitih mirisnih tragova, zbog čega mu se okruženje čini mnogo uzbudljivijim.

Dok se automobil kreće, do pseće njuške dopiru mirisi drugih životinja, ljudi, hrane, biljaka, vode i mjesta pored kojih prolazi. Svaki od njih nosi određenu informaciju, pa pas na taj način upoznaje prostor iako automobil kroz njega prolazi velikom brzinom. Ono što je ljudima samo običan povjetarac, za psa može da bude čitava priča o tome šta se nalazi u njegovoj blizini.

Boravak pored otvorenog prozora može da mu prija i zato što su mirisi u automobilu ponekad veoma intenzivni. Osvježivači vazduha, parfemi, sredstva za čišćenje ili hrana ljudima možda ne smetaju, ali osjetljivom psećem njuhu mogu da budu naporni.

Ipak, vlasnici bi trebalo da budu oprezni. Vožnja sa glavom izbačenom kroz prozor nosi rizik od povreda izazvanih prašinom, kamenčićima, insektima ili predmetima koji lete kroz vazduh. Najbezbjednije je da pas tokom vožnje bude pravilno vezan ili smješten, uz dovoljno svježeg vazduha u automobilu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kućni ljubimci psi automobili

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA