Zašto psi izbacuju glavu kroz prozor automobila? Mnogi se iznenade kad čuju šta ih toliko očarava

Ispostavilo se da psi ne izbacuju glavu kroz prozor kako bi posmatrali pejzaž, već zbog mirisa.

Izvor: F Armstrong Photography/Shutterstock

Prizor psa sa širom otvorenom njuškom, isplaženim jezikom i ušima zabačenim unazad postao je gotovo zaštitni znak ljetnih putovanja automobilom. Iako djeluje kao da ljubimac uživa u pogledu i vjetru, pravi razlog ovakvog ponašanja krije se u njegovom izuzetno razvijenom čulu mirisa.

Kada izbaci glavu kroz otvoren prozor, pas doživljava pravu eksploziju mirisa kojih nema u unutrašnjosti vozila. Vazduh koji struji donosi mu istovremeno veliki broj različitih mirisnih tragova, zbog čega mu se okruženje čini mnogo uzbudljivijim.

Dok se automobil kreće, do pseće njuške dopiru mirisi drugih životinja, ljudi, hrane, biljaka, vode i mjesta pored kojih prolazi. Svaki od njih nosi određenu informaciju, pa pas na taj način upoznaje prostor iako automobil kroz njega prolazi velikom brzinom. Ono što je ljudima samo običan povjetarac, za psa može da bude čitava priča o tome šta se nalazi u njegovoj blizini.

Boravak pored otvorenog prozora može da mu prija i zato što su mirisi u automobilu ponekad veoma intenzivni. Osvježivači vazduha, parfemi, sredstva za čišćenje ili hrana ljudima možda ne smetaju, ali osjetljivom psećem njuhu mogu da budu naporni.

Ipak, vlasnici bi trebalo da budu oprezni. Vožnja sa glavom izbačenom kroz prozor nosi rizik od povreda izazvanih prašinom, kamenčićima, insektima ili predmetima koji lete kroz vazduh. Najbezbjednije je da pas tokom vožnje bude pravilno vezan ili smješten, uz dovoljno svježeg vazduha u automobilu.

(MONDO)