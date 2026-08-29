Psi ne mogu da kažu da su uplašeni ili nesigurni, ali njihovo tijelo i svakodnevno ponašanje mogu jasno da pokažu da povjerenje još nije izgrađeno.

Izvor: movchanzemtsova/Shutterstock

Odnos između psa i vlasnika ne postaje blizak samim dolaskom ljubimca u novi dom. Povjerenje se gradi postepeno, kroz predvidivo ponašanje, miran pristup i iskustva koja psu pokazuju da je bezbjedan. To posebno važi za udomljene pse i životinje koje su ranije bile zanemarivane, kažnjavane ili često menjale okruženje.

Psi nelagodu ne iskazuju riječima, ali njihovi pokreti, držanje tijela i reakcije mogu mnogo toga da otkriju. Ipak, nijedan znak posmatran zasebno nije siguran dokaz da vam pas ne vjeruje. Važno je da pratite koliko se često određeno ponašanje javlja, u kojim situacijama i da li se pojavilo iznenada.

Britansko Kraljevsko društvo za sprečavanje okrutnosti prema životinjama (RSPCA) navodi da izbjegavanje pogleda, lizanje usana, povijanje tijela i podvijen rep mogu da budu znaci zabrinutosti ili nelagode kod psa.

Vidi opis Mislite da je samo tvrdoglav? Ovako se ponaša pas koji vam ne vjeruje, iako ste vlasnik Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: andysavchenko/Shutterstock Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kuznetsov Alexey/Shutterstock Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Sue Thatcher/Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Wirestock Creators/Shutterstock Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ignacy Sedlak/Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ernestos vitouladitis/Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Vita Sorokina/Shutterstock Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Thomas B Lee/Shutterstock Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Anton Pentegov/Shutterstock Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ovo su ponašanja na koja bi vlasnici trebalo da obrate pažnju:

1. Izmiče se kada pokušate da ga dodirnete

Pas ne mora u svakom trenutku da želi maženje. Ako se redovno udaljava čim mu priđete, okreće glavu ili se ukoči kada pružite ruku, moguće je da dodir još ne doživljava kao prijatan i bezbjedan.

Umjesto da ga zadržavate ili prisiljavate na kontakt, dozvolite mu da sam priđe. Tako uči da može da bira i da njegovi signali neće biti ignorisani.

2. Upadljivo izbjegava pogled

Skretanje glave i izbjegavanje kontakta očima često predstavljaju pokušaj psa da smiri neprijatnu situaciju. To nije nužno neposlušnost niti znak da vas ljubimac ignoriše. Pas možda samo pokušava da izbjegne sukob ili pokaže da se osjeća nesigurno.

3. Reži kada priđete njegovoj hrani ili igračkama

Režanje nad posudom, koskom ili omiljenom igračkom poznato je kao čuvanje resursa. Pas se tada najčešće plaši da će ostati bez nečega što mu je važno.

Kažnjavanje i nasilno oduzimanje predmeta mogu dodatno da pojačaju njegov strah. Mnogo je bezbjednije da naučite psa šta je razmjena. Ponudite mu nešto vrednije i nagradite ga kada dobrovoljno pusti predmet.

4. Često liže usne iako nema hrane

Lizanje usana može da bude jedan od suptilnih znakova napetosti, naročito ako se javlja uz okretanje glave, zijevanje, spuštene uši ili pokušaj udaljavanja. Pas tako može da pokazuje da mu situacija ne prija.

Ipak, učestalo lizanje usana može da bude povezano i sa mučninom, problemima sa zubima, ustima ili drugim zdravstvenim tegobama, pa ponašanje koje se ponavlja treba da provjerite sa veterinarom.

5. Spušta tijelo, povija rep i uši drži unazad

Pas koji pokušava da izgleda "manje", drži glavu nisko, povija rep i uši priljubljuje uz glavu, vjerovatno je uplašen ili veoma zabrinut. Ako takav položaj zauzima kada mu prilazite, podižete glas ili pravite nagle pokrete, potrebno je da promijenite način komunikacije sa njim.

6. Mokri kada mu priđete ili ga pozdravljate

Neki psi mokre u trenucima jakog uzbuđenja ili straha. Takva reakcija nije namjerna, pa grdnja može samo da pogorša problem i poveća njihovu napetost. Takozvano pokorno mokrenje češće javlja kod mladih i socijalno nesigurnih pasa.

Mirni pozdravi, bez nadvijanja nad životinjom i previše uzbuđenja, mogu da pomognu.

7. Stalno održava razdaljinu

Ako pas rijetko dolazi da legne pored vas, napušta prostoriju čim uđete ili bira mjesta sa kojih može brzo da se skloni, moguće je da još nije potpuno opušten u vašem prisustvu. Kod pojedinih pasa to može da bude dio karaktera, ali stalno povlačenje udruženo sa drugim znacima straha, zaslužuje pažnju.

Kako da ponovo izgradite povjerenje?

Povjerenje ne možete da nametnete, ali možete da ga izgradite dosljednošću. Poštujte prostor psa, izbjegavajte vikanje i fizičko kažnjavanje, nagrađujte poželjno ponašanje i uspostavite rutinu koju može da predvidi.

Ako je ponašanje počelo iznenada, najprije se obratite veterinaru, jer bol ili bolest takođe mogu da izazovu povlačenje, režanje i izbjegavanje dodira. Kod izraženog straha ili agresivnih reakcija, pomoć stručnjaka za ponašanje pasa može da bude najbezbjednije rješenje.

(MONDO)