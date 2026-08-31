Postoji nekoliko razloga zbog kojih pas može iznenada da promijeni ponašanje.

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Ponekad je pas pored jedne osobe potpuno opušten, dok na drugu počne da laje gotovo istog trenutka. Takva reakcija može prilično da zbuni vlasnika, naročito kada se čini da čovjek ne radi ništa neobično. Ipak, razlog ne mora da bude to što pas određenu osobu jednostavno "ne voli".

Psi svijet oko sebe doživljavaju drugačije od ljudi. Kada sretnu nepoznatu osobu, mogu da obrate pažnju na brojne detalje koje mi uopšte ne primjećujemo. Lajanje zato može prvenstveno da bude reakcija na nešto nepoznato ili neuobičajeno, dok pas pokušava da procijeni ko se nalazi ispred njega i kako bi trebalo da reaguje.

Veliku ulogu može da ima miris. Čulo mirisa kod pasa izuzetno je osjetljivo, zbog čega mogu da osjete mirise koje čovjek često ni ne registruje. Jak parfem, drugačiji sapun ili čak miris drugog kućnog ljubimca na odjeći mogu da privuku pažnju psa. Ako mu je određeni miris nepoznat ili neprijatan, može da postane oprezniji i počne da laje.

Vidi opis Zašto pas iznenada laje na nepoznate ljude? Nije uvijek znak da mu se "ne dopadaju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kuznetsov Alexey/Shutterstock Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: andysavchenko/Shutterstock Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Sue Thatcher/Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Wirestock Creators/Shutterstock Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ignacy Sedlak/Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ernestos vitouladitis/Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Vita Sorokina/Shutterstock Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Thomas B Lee/Shutterstock Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Anton Pentegov/Shutterstock Br. slika: 9 9 / 9 AD

Važan je i govor tijela. Osoba koja se plaši psa u njegovoj blizini može da bude napeta, nesigurna ili da počne da se kreće drugačije nego inače. Pas takve promjene može vrlo brzo da primijeti. Takođe, mogu da ga uznemire nagli pokreti, izražena gestikulacija ili direktno gledanje u oči, jer može da ih protumači drugačije nego što je osoba namjeravala.

Na reakciju psa može da utiče i glas. Određena visina ili boja glasa nekim psima može da bude neprijatna ili da ih podsjeti na nešto što su ranije doživjeli. Osoba može da govori sasvim ljubazno i smireno, ali pas njen glas doživljava na drugačiji način. Upravo zbog toga na jednu osobu možda uopšte neće reagovati, dok će na drugu početi da laje čim je čuje.

U pozadini takvog ponašanja mogu da budu i neprijatna iskustva iz prošlosti. Pas može da zapamti određenu situaciju i poveže je sa mirisom, odjećom, načinom kretanja ili drugim osobinama neke osobe. Ako kasnije sretne nekoga ko ga podsjeća na to iskustvo, može da reaguje oprezno iako tu osobu nikada ranije nije vidio.

Zato lajanje na određene ljude ne bi trebalo odmah tumačiti kao dokaz da je pas kod nekoga "osjetio nešto loše". Ponekad mu je zasmetao sasvim sitan detalj koji mi nismo ni primijetili. Ako pažljivo posmatramo okolnosti i govor tijela psa, mnogo lakše možemo da utvrdimo šta je izazvalo njegovu iznenadnu reakciju.

(MONDO)