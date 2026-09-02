Ovo je najpametniji pas na svijetu: Uzeo je titulu rasi koju smo godinama smatrali genijalnom

Veliko istraživanje otkrilo je koja rasa pasa je najpametnija na svijetu.

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Istraživanje Univerziteta u Helsinkiju izazvalo je raspravu među ljubiteljima pasa i stručnjacima. Više od 1.000 pasa iz 13 rasa prošlo je niz testova, a rezultati su srušili dugo uvriježeno mišljenje. Belgijski ovčar malinoa nadmašio je border kolija u procjeni ukupne inteligencije.

Na testu "smartDOG", koji je bio u središtu istraživanja, pobjednička rasa osvojila je 35 od mogućih 39 poena, prenosi AOL. Gotovo savršen rezultat doveo je u pitanje dosadašnji poredak rasa koje se smatraju psećim "genijalcima".

Novi kriterijumi pseće inteligencije

Border koli se tradicionalno smatra najinteligentnijim psom na svijetu, prije svega zbog sposobnosti da brzo usvaja komande i obavlja složene zadatke. Međutim, finski naučnici željeli su da odu korak dalje i ne posmatraju samo poslušnost.

Testovi kognitivnih sposobnosti obuhvatili su pamćenje, razumijevanje ljudskih gestova, kontrolu impulsa i rješavanje problema, što su znatno širi kriterijumi od same sposobnosti dresiranja.

Belgijski ovčar malinoa izdvojio se kao neočekivani pobjednik. Ova rasa je dobro poznata po energičnosti, budnosti i čestom angažovanju u policijskim i vojnim službama, ali je širina sposobnosti koju su psi pokazali ipak iznenadila istraživače.

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Čak ni border koli, koji je dugo smatran mjerilom pseće inteligencije, nije uspio da se izjednači sa malinoom kada su uzeti u obzir rezultati iz svih ispitivanih oblasti.

Šta psa zaista čini "pametnim"?

Istraživanje Univerziteta u Helsinkiju, objavljeno u časopisu Scientific Reports, predstavlja složeniji način procjenjivanja pseće inteligencije. Test "smartDOG" ne nagrađuje samo poslušnost, već procjenjuje sposobnost psa da samostalno razmišlja, prilagođava se nepoznatim situacijama, pamti i rješava probleme.

Ovakav pristup objašnjava zbog čega se malinoa posebno izdvojio. Izuzetna kombinacija brzine, dobrog pamćenja i samostalnosti ukazuje na vrstu inteligencije koju starije metode nisu lako mogle da izmjere.

Sposobnost ove rase da brzo uči, sluša čovjeka, ali i djeluje samostalno, razvijala se generacijama kroz blisku saradnju sa ljudima, naročito tokom obavljanja zahtjevnih i rizičnih poslova.

Različiti oblici pseće inteligencije

Istraživači ipak upozoravaju da pseća inteligencija nije jedna jedinstvena osobina. Postoji više njenih oblika:

adaptivna inteligencija, koja psima pomaže da se snađu u neočekivanim situacijama,

socijalna inteligencija, zahvaljujući kojoj razumiju ljudske gestove i emocije, i

instinktivna inteligencija, oblikovana prvobitnom namjenom određene rase - čuvanjem stada, lovom ili pomaganjem osobama sa invaliditetom.

Malinoa se ističe u čitanju govora tijela i usklađivanju sa ljudima, što je rezultat dugogodišnjeg rada uz čovjeka. Border koli je posebno uspješan u prepoznavanju signala i samostalnom snalaženju tokom čuvanja stada.

Pudlice i njemački ovčari, s druge strane, izdvajaju se po brzom učenju i prilagodljivosti. Svaka od ovih rasa pokazuje drugačiju vrstu izuzetnih sposobnosti, što je zabilježeno i u istraživanju iz Helsinkija.

(MONDO)