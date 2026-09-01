Pas jede čarape, kamenje ili plastiku? Ovi znaci upozoravaju da situacija može da bude ozbiljna

Ne prođe svaki progutani predmet bez posledica. Pojedini simptomi kod psa zahtevaju hitnu reakciju.

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Postoje psi koji pokušavaju da stave u usta gotovo sve što pronađu - čarape, zemlju, plastiku, papir, kamenje i druge predmete koji nemaju nikakve veze sa hranom. Ponekad je uzrok samo radoznalost, ali u drugim slučajevima ovakvo ponašanje može da ukaže na zdravstveni problem ili poremećaj u ponašanju.

Razumijevanje razloga zbog kojih pas to radi, prvi je korak u razlikovanju neobične navike od situacije koja zahtijeva stručnu pomoć.

Zašto psi jedu stvari koje nisu hrana?

Postoji nekoliko glavnih razloga.

Uzrast - štenci istražuju svijet ustima, naročito dok im rastu zubi. Većina preraste ovu fazu, ali problem nastaje kada se takvo ponašanje nastavi i pretvori u naviku.

- štenci istražuju svijet ustima, naročito dok im rastu zubi. Većina preraste ovu fazu, ali problem nastaje kada se takvo ponašanje nastavi i pretvori u naviku. Radoznalost - čak i odrasli psi koriste čulo mirisa i ukusa kako bi istražili okolinu. Predmet zanimljivog mirisa lako može da završi u ustima, a ponekad i da bude progutan.

- čak i odrasli psi koriste čulo mirisa i ukusa kako bi istražili okolinu. Predmet zanimljivog mirisa lako može da završi u ustima, a ponekad i da bude progutan. Dosada i stres - psi koji dugo ostaju sami ili pate od separacione anksioznosti mogu da počnu da grizu različite predmete. Takvo ponašanje ne samo da dovodi do oštećenja stvari u kući već može da se završi i njihovim gutanjem.

- psi koji dugo ostaju sami ili pate od separacione anksioznosti mogu da počnu da grizu različite predmete. Takvo ponašanje ne samo da dovodi do oštećenja stvari u kući već može da se završi i njihovim gutanjem. Zdravstveni problemi - pojedine bolesti i nedostatak određenih hranljivih materija mogu da podstaknu psa da jede ono što nije za jelo. Anemija, na primjer, može da bude povezana sa jedenjem zemlje ili blata. Ovakve promjene mogu da se pojave i kod inflamatornih bolesti crijeva, oboljenja jetre i dijabetesa. Određeni lijekovi, poput kortikosteroida, takođe mogu da pojačaju apetit.

- pojedine bolesti i nedostatak određenih hranljivih materija mogu da podstaknu psa da jede ono što nije za jelo. Anemija, na primjer, može da bude povezana sa jedenjem zemlje ili blata. Ovakve promjene mogu da se pojave i kod inflamatornih bolesti crijeva, oboljenja jetre i dijabetesa. Određeni lijekovi, poput kortikosteroida, takođe mogu da pojačaju apetit. Pika - ovo je naziv za kompulsivno jedenje predmeta koji nisu hrana. Za razliku od povremenog grickanja, piku karakteriše ponavljanje. Pas može neprestano da jede istu vrstu predmeta, kao što su čarape, donji veš, papir, plastika, zemlja, izmet, metal ili kamenje.

Kada bi trebalo da se zabrinete?

Žvakanje je normalna aktivnost za pse i može da doprinese zdravlju zuba i desni, pod uslovom da se koriste odgovarajuće igračke. Kada takvo ponašanje postane opsesivno ili destruktivno, odnosno kada pas počne da guta predmete, potrebno je obratiti se veterinaru.

Strana tijela mogu da izazovu začepljenje sistema organa za varenje ili probleme sa jednjakom, a u težim slučajevima može da bude neophodna hitna operacija.

Znaci koji ukazuju na to da je pas možda progutao nešto opasno uključuju:

povraćanje,

gušenje,

gubitak apetita,

naprezanje prilikom pražnjenja crijeva,

crnu stolicu nalik katranu,

prekomjerno lučenje pljuvačke,

uznemirenost.

Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, neophodan je hitan veterinarski pregled.

Kako da spriječite ovakvo ponašanje?

Prvi korak je uvijek pregled kod veterinara, kako bi se isključili zdravstveni uzroci. Ako postoji sumnja na piku ili problem u ponašanju, možda će biti potrebna i procjena stručnjaka za ponašanje životinja.

Dresura je jedna od najpraktičnijih preventivnih mjera. Pouzdane komande poput "Ostavi" ili "Pusti" mogu da zaustave psa prije nego što proguta predmet. Trening zasnovan na nagrađivanju efikasniji je od kažnjavanja.

Svakodnevna fizička i mentalna aktivnost smanjuje dosadu i stres. Šetnje, interaktivna igra, vježbe i igračke koje zahtijevaju rješavanje problema mogu da preusmjere energiju psa.

Podjednako je važno i pravilno organizovanje prostora. Čarape držite u fiokama, sitne predmete van domašaja psa, kante za smeće zatvorene, a svi članovi domaćinstva trebalo bi da se pridržavaju istih pravila.

(MONDO)